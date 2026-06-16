  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Chennai Census 2027: Self-Enumeration Windows and House Listing Schedule Announced
Written By
Last Updated : Tuesday, 16 June 2026 (10:50 IST)

சென்னையில் 2027 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு: சுயவிவரப் பதிவு ஜூலை 17 முதல் தொடக்கம்!

சென்னை
Publish: Tue, 16 Jun 2026 (10:48 IST) Updated: Tue, 16 Jun 2026 (10:50 IST)
google-news
சென்னையில் 2027ஆம் ஆண்டிற்கான மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் முதற்கட்டமாக, பொதுமக்கள் தங்களின் விவரங்களை இணையவழியில் தாங்களாகவே பதிவு செய்யும் 'சுயவிவரப் பதிவு' முறை ஜூலை 17ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. இத்திட்டம் ஜூலை 31ஆம் தேதி வரை நீடிக்கும் என்று பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது.
 
பொதுமக்கள் தங்கள் இல்லங்களில் இருந்தபடியே, அரசு வழங்கியுள்ள பிரத்யேக இணையதளம் மூலம் தங்களின் குடும்ப விவரங்களை எளிமையாகவும், துல்லியமாகவும் இந்த காலகட்டத்திற்குள் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
 
இதனை தொடர்ந்து, இரண்டாம் கட்டமாக ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 31ஆம் தேதி வரை, மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மற்றும் கணக்கெடுப்பாளர்கள் நேரடியாக வீடுகளுக்கு சென்று கள ஆய்வு மேற்கொள்வார்கள். இந்த ஒரு மாத காலத்தில் வீடுகளின் பட்டியல் தயாரித்தல் மற்றும் வீட்டு வசதி குறித்த விரிவான கணக்கெடுப்புப் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெறும்.
 
சென்னையில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகள் தடையின்றி துல்லியமாக நடப்பதை உறுதி செய்ய, பொதுமக்கள் இந்த சுயவிவர பதிவு மற்றும் கள ஆய்வுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு சென்னை மாநகராட்சி கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

சவால் விட்டுட்டு இப்ப ஏன் சைலண்ட் மோட்ல இருக்கீங்க!.. விஜயை விளாசிய ஸ்டாலின்!..

சவால் விட்டுட்டு இப்ப ஏன் சைலண்ட் மோட்ல இருக்கீங்க!.. விஜயை விளாசிய ஸ்டாலின்!..தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஒரு மாத காலமாக பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமைகள் அதிகரித்துள்ளன.

தமிழ்நாட்டில் மின் கட்டணம் உயர்கிறதா?!.. அமைச்சர் சிடி நிர்மல்குமார் சொல்வது என்ன?..

தமிழ்நாட்டில் மின் கட்டணம் உயர்கிறதா?!.. அமைச்சர் சிடி நிர்மல்குமார் சொல்வது என்ன?..தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. நடிகராக இருந்து அரசியல்வாதியாக மாறி தவெகவை துவங்கி இரண்டு வருடத்தில் தேர்தலை சந்தித்து அதில் வெற்றி பெற்ற விஜய் தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.

பயிர் கடன் 100 சதவீதம் தள்ளுபடி!. விஜயின் அறிவிப்பால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி!...

பயிர் கடன் 100 சதவீதம் தள்ளுபடி!. விஜயின் அறிவிப்பால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி!...தேர்தலுக்கு முன்பு தவெக வெளியிட்ட தேர்தல் அறிக்கையில் 5 ஏக்கருக்கு கீழ் வைத்திருக்கும் விவசாயிகளின் பயிர் கடன் முழுமையாக தள்ளுபடி எனவும், 5 ஏக்கருக்கு மேல் வைத்திருக்கும் விவசாயிகளின் பயிர் கடன் 50 சதவீதம் தள்ளுபடி செய்யப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது .

விளாசி தள்ளிய நெட்டிசன்கள்! விமர்சிப்பவர்கள் தான் தற்குறிகள்- மகேந்திரன்

விளாசி தள்ளிய நெட்டிசன்கள்! விமர்சிப்பவர்கள் தான் தற்குறிகள்- மகேந்திரன்தமிழ் சினிமாவில் கடந்த 26 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக குழந்தை நட்சத்திரமாகவும், ஹீரோவாகவும் வலம் வருபவர் நடிகர் மாஸ்டர் மகேந்திரன். குறிப்பாக, தளபதி விஜய் நடித்த 'மாஸ்டர்' திரைப்படத்தில்,

சொன்னதை செய்த முதல்வர் விஜய்!.. நிதிநிலை பற்றிய வெள்ளை அறிக்கை இன்று வெளியீடு!..

சொன்னதை செய்த முதல்வர் விஜய்!.. நிதிநிலை பற்றிய வெள்ளை அறிக்கை இன்று வெளியீடு!..தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் புதிதாக கட்சி தொடங்கி இரண்டு வருடங்களில் தேர்தலை சந்தித்த தவெக வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது