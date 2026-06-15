தொடர்புடைய செய்திகள்
- 10 நாளில் 10,000 ரூபாய் குறைந்தது தங்கம் விலை.. வெள்ளி விலை ரூ.30,000 குறைவு...
- கடந்த ஒரு வாரத்தில் தங்கத்தின் விலை ஏற்றமா? இறக்கமா? முழு அலசல்..!
- தங்கம், வெள்ளி விலை இன்று திடீர் உயர்வு.. இன்று ஒரே நாளில் தங்கம் ரூ.1000 அதிகம்..!
- தங்கம், வெள்ளி விலை இன்று திடீர் உயர்வு.. இனி இறங்க வாய்ப்பே இல்லையா?
- போர் நின்றாலும் தங்கம் விலை உயரவில்லை.. இன்றும் சரிவு.. சென்னை நிலவரம்..!
சென்னையில் 4 நாளில் 4000 ரூபாய் உயர்ந்த தங்கம் விலை: பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி!
சென்னையில் இன்று தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை அதிரடியாக உயர்ந்து நுகர்வோர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கங்களுடன் காணப்பட்ட ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை, இன்று வாரத்தின் முதல் நாளிலேயே கணிசமான உயர்வைப் பதிவு செய்துள்ளது.
இன்றைய நிலவரப்படி, சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கம் ஒரு கிராமுக்கு ரூ. 210 உயர்ந்து ரூ. 14,070 ஆகவும், ஒரு சவரன் (8 கிராம்) தங்கம் ரூ. 1,12,560 ஆகவும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கடந்த 4 நாட்களுக்கு முன் ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ. 108,000 ஆக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
அதேபோல், 24 கேரட் தூய தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ. 15,349 ஆகவும், 8 கிராம் தங்கம் ரூ. 1,22,792 ஆகவும் அதிகரித்துள்ளது. கடந்த ஜூன் 11 அன்று ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கம் ரூ. 1,08,000 என்ற அளவில் இந்த வாரத்தின் மிகக் குறைந்த விலையைப் பதிவு செய்திருந்த நிலையில், தற்போது மீண்டும் விலை மளமளவென உயர்ந்துள்ளது.
தங்கத்தைத் தொடர்ந்து வெள்ளியின் விலையும் இன்று அதிரடி உயர்வைச் சந்தித்துள்ளது. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 10 உயர்ந்து ரூ. 280 ஆகவும், ஒரு கிலோ ரெடி வெள்ளியின் விலை ரூ. 2,80,000 ஆகவும் விற்பனையாகிறது. சர்வதேச பொருளாதார சூழல் மற்றும் சந்தை மாற்றங்கள் காரணமாகவே இந்த திடீர் விலை உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளதாக வர்த்தகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
Edited by Siva
கும்மிடிபூண்டியில் 3 வயது குழந்தை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை என்ற தகவல் பொய்யானது.. கனிமொழி குற்றச்சாட்டுக்கு காவல்துறை விளக்கம்..
திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டியில் மூன்று வயது குழந்தை சமூக விரோதிகளால் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு, முட்புதரில் வீசப்பட்டதாக கூறப்பட்ட சம்பவம் தமிழகத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இச்சம்பவம் குறித்து திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கடுமையான கண்டனத்தைப் பதிவு செய்துள்ளார்.