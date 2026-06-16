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விவாகரத்து வழக்குகள் அதிகரிக்க செல்போன்களே முக்கிய காரணம்: நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் கவலை!
சென்னை ஐ.ஐ.டி.யில் நடைபெற்ற விழா ஒன்றில் பங்கேற்று பேசிய சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், தற்காலத்தில் கணவன்-மனைவிக்கு இடையேயான விவாகரத்து வழக்குகள் பெருமளவு அதிகரிப்பதற்கு செல்போன்களே காரணமாக இருக்கின்றன என்று தெரிவித்துள்ளார்.
செல்போன்களின் மிதமிஞ்சிய பயன்பாடு, மனிதர்களுக்கு இடையிலான உறவுகளில் பெரும் விரிசல்களை ஏற்படுத்துவதாகவும், தற்போதைய சூழலில் தொழில்நுட்ப சாதனங்களில் இருந்து மனிதர்களை பாதுகாப்பது மிக அவசியமான ஒன்றாக மாறியுள்ளதாகவும் அவர் கவலை வெளியிட்டுள்ளார்.
வழக்கறிஞராகவும் நீதிபதியாகவும் தனது நீண்டகால அனுபவத்தில் பார்த்த பல குடும்ப நீதிமன்ற வழக்குகளை குறிப்பிட்டுப் பேசிய அவர், தம்பதிகளுக்குள் விவாகரத்துகள் அதிகரிப்பதற்கு ஸ்மார்ட்போன்களே முக்கிய காரணியாக விளங்குகின்றன என்றார். மனிதர்களை இந்த டிஜிட்டல் சாதனங்களின் பிடியில் இருந்து மீட்பது தற்போதைய அவசர தேவையாக உள்ளது என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
Edited by Siva