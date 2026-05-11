  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. centrol government provided z plus security to vijay
Written By
Last Modified: Monday, 11 May 2026 (13:18 IST)

முதல்வர் விஜய்க்கு இசட் பிளஸ் பாதுகாப்பு!.. ஒன்றிய அரசு அதிரடி!...

vijay
Publish: Mon, 11 May 2026 (13:18 IST) Updated: Mon, 11 May 2026 (13:20 IST)
google-news
நடிகராக இருந்து ரசிகர்களால் இளைய தளபதி என அழைக்கப்பட்டவர் விஜய். ஒரு கட்டத்தில் ரசிகர்களின் தளபதியாக மாறினார். அதன்பின் அரசியலில் களமிறங்கி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவராக மாறினார். தற்போது நடந்து முடிந்த சட்ட தேர்தலில் வெற்றி பெற்று தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகவும் விஜய் மாறியிருக்கிறார்..

நேற்று தமிழக முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்றுக்கொண்டார். அவரோடு அந்த கட்சியின் அமைச்சர்கள் சிலரும் பதவியேற்றுக்கொண்டனர்.  அதன்பின் தலைமைச் செயலகம் சென்ற விஜய் சில முக்கிய கோப்புகளில் கையெழுத்திட்டார். அதேபோல் இன்று சட்டசபை நிகழ்வுகளில் கலந்து கொண்ட விஜய் பெரம்பூர் சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவியேற்றுக்கொண்டார். தொடர்ந்து தவெக, திமுக, அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தொடர்ந்து பதவியேற்று வருகிறார்கள். அதன்பின் மதியம் 2:30 மணிக்கு முதல்வர் விஜய் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் மரியாதை நிமித்தமாக சந்திக்கவுள்ளதாக செய்திகள் கசிந்துள்ளது.

இந்நிலையில்தான், இன்று காலை முதலமைச்சர் விஜய்க்கு இசட் பிளஸ் பிரிவு (Z+) பாதுகாப்பை மத்திய அரசு வழங்கியிருக்கிறது. MP5 அதிநவீன துப்பாக்கிகளை ஏந்திய 55 மத்திய பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் 24 மணி நேரமும் விஜய்க்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பார்கள். முதலமைச்சர் பாதுகாப்பு குழுவில் 10க்கும் மேற்பட்ட NSG கமாண்டோக்கள் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
அடுத்த கட்டுரையில்
சட்டசபையில் நான் விஜய்க்கு வாக்களிக்கமாட்டேன்!.. பிரேமலதா ஓபன்!...

இனிமேல் எந்த பெண் குழந்தையாவது தொட்டுப்பாரு.. சட்டம் கடுமையா ஆக்சன் எடுக்கும்...!

இனிமேல் எந்த பெண் குழந்தையாவது தொட்டுப்பாரு.. சட்டம் கடுமையா ஆக்சன் எடுக்கும்...!கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் நோக்கில், மாவட்டக் காவல்துறை சார்பில் மிகச் சிறப்பான விழிப்புணர்வு முன்னெடுப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

முதல்வர் விஜய்க்கு என் ஆலோசனைகளையும் வாழ்த்துக்களையும் வழங்கினேன்: முக ஸ்டாலின்

முதல்வர் விஜய்க்கு என் ஆலோசனைகளையும் வாழ்த்துக்களையும் வழங்கினேன்: முக ஸ்டாலின்தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய மற்றும் ஆரோக்கியமான அரசியல் கலாச்சாரம் துளிர்விட்டுள்ளது. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள், இன்று பிற்பகல் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார்.

எல்லாரையும் பாக்குறாரே!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சந்திப்பாரா விஜய்?...

எல்லாரையும் பாக்குறாரே!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சந்திப்பாரா விஜய்?...தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ள சி.ஜோசப் விஜய் நாகரீக அரசியலை கையில் எடுத்திருக்கிறார். அதாவது தமிழகத்தின் மூத்த அரசியல்வாதிகளை நேரில் சென்று சந்தித்து அவர்களிடம் வாழ்த்து பெற்று வருகிறார்.

சீமானை சந்திக்கும் விஜய்!. இன்னும் யாரு?!.. பரபர அப்டேட்..

சீமானை சந்திக்கும் விஜய்!. இன்னும் யாரு?!.. பரபர அப்டேட்..தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. இன்று காலை சட்டபேரவையில் விஜய் பெரம்பூர் எம்.எல்.ஏ.வாக பதவியேற்றுக்கொண்டார்.

பதவியேற்பு விழா: எடப்பாடியாரை கண்டுகொள்ளாத முதல்வர் விஜய்.. ஓபிஎஸ்க்கு வணக்கம் சொன்ன ஆச்சரியம்..!

பதவியேற்பு விழா: எடப்பாடியாரை கண்டுகொள்ளாத முதல்வர் விஜய்.. ஓபிஎஸ்க்கு வணக்கம் சொன்ன ஆச்சரியம்..!தமிழக சட்டமன்றத்தில் நடைபெற்ற புதிய எம்.எல்.ஏக்கள் பதவியேற்பு விழாவில், அரசியல் களம் வியக்கும் வகையிலான சில சுவாரசியமான சந்திப்புகள் அரங்கேறின.