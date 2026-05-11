திங்கள், 11 மே 2026
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: திங்கள், 11 மே 2026 (11:21 IST)

பெயரை கூப்பிட்டும் பதவியேற்காமல் திரும்பிய அமைச்சர் கீர்த்தனா!.. காரணம் இதுதான்...

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் சிவகாசி தொகுதியில் தவெக வேட்பாளராக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர் கீர்த்தனா. 29 வயதில் அமைச்சரானவர் இவர். தவெகவின் முதல் பெண் அமைச்சர். 5 மொழிகளில் அட்டகாசமாக பேசும் திறமை கொண்டவர். எம்.எஸ்.ஸி. பட்டதாரி. அரசியல்வாதிகளுக்காக பணிபுரியும் நிறுவனங்களில் பணியாற்றியவர் இவர். அரசியல் ஆலோசகராகவும், டிஜிட்டில் தேர்தல் பிரச்சார வியூக குழுவில் பணியாற்றியிருக்கிறார். இவரின் திறமையை பார்த்தே விஜய் இவருக்கு தவெகவில் சீட் கொடுத்ததோடு, தற்போது அமைச்சர் பதவியையும் கொடுத்திருக்கிறார்.

தற்போது தவெக ஆட்சியமைத்துவிட்ட நிலையில் முதல்வர் விஜய் நேற்று சென்னை உள் நேரு விளையாடு அரங்கில் முதல்வராக பதவியேற்றுக்கொண்டார். மேலும், செங்கோட்டையன், ஆதவ் அர்ஜுனா, அருண்ராஜ், நிர்மல்குமர், கீர்த்தனா உள்ளிட்ட சிலர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக்கொண்டனர்.

இந்நிலையில்தான், இன்று காலை சட்டசபை கூடியது.  முதல்வர் விஜய் சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவியேற்றுக்கொண்டார். அவரை தொடர்ந்து தவெக அமைச்சர்கள் சிலர் பதவியேற்றுக்கொண்டனர். அப்போது கீர்த்தனாவின் பெயர் வாசிக்கப்பட்டது. எனவே, பதவியேற்பதற்காக எழுந்த சென்றார் கீர்த்தனா. ஆனால், சட்டமன்ற உறுப்பினராக வெற்றிபெற்ற சான்றிதழை அவர் கொண்டுவராததால் அவரால் பதவியேற்றுக்கொள்ளமுடியவில்லை. அடுத்து சட்டசபை கூடும்போது கீர்த்தனா பதவியேற்றுக்கொள்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

