திங்கள், 11 மே 2026
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: திங்கள், 11 மே 2026 (12:06 IST)

முக ஸ்டாலினை சந்திக்கும் முதல்வர் விஜய்!.. இது செம டிவிஸ்ட்!...

தவெக தலைவர் விஜய் அரசியல் கட்சியை துவங்கியதும் திமுகவை மட்டுமே விமர்சித்து பேசிவந்தார். அதுவும் கரூர் சம்பத்திற்கு பின் திமுகவை ‘தீய சக்தி’ என கடுமையாக விமர்சிக்க துவங்கினார். குறிப்பாக, ‘வருகிற தேர்தலில் தவெகவுக்கும், திமுகவுக்கும் இடையேதான் போட்டியே’ என எல்லா மேடைகளிலும் தொடர்ந்து கூறிவந்தார்.

இது மக்களிடம் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.  ஒருபக்கம் விஜயின் விமர்சனங்களுக்கு நேரடியாக பதில் சொல்லாமல் திமுக தவிர்த்து வந்தது.. குறிப்பாக முக ஸ்டாலினோ, உதயநிதியோ, திமுக அமைச்சர்களோ விஜயின் பெயரை கூட சொல்லாமல் பதில் சொல்லிவந்தனர்.

சட்டமன்ற தேர்தலில் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளரிடம் தோல்வியடைந்தார். இது திமுகவினருக்கு கடும் அதிர்ச்சியை கொடுத்தது. ஒருபக்கம், சட்டசபையில் விஜய் முதலமைச்சராக அமர்ந்திருக்க, உதயநிதி ஸ்டாலின் எதிரே அமர்ந்திருக்கிறார். அனேகமாக அவரே திமுகவின் எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருப்பார் என சொல்லப்படுகிறது. மேலும், 39 வருடங்களுக்கு பின் மு.க ஸ்டாலின் இல்லாமல் சட்டசபை கூடியிருக்கிறது. எனவே, சட்டசபை எப்படி நடக்கப்போகிறது என்பதை பார்க்க மக்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.

இந்நிலையில்தான், முதல்வர் விஜய் முன்னாள் முதல்வர் மற்றும் திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலினை நேரில் சந்திக்கவிருக்கிறார். சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள முக ஸ்டாலினின் வீட்டில் இன்று மதியம் 2.30 மணிக்கு மரியாதை நிமித்தமாக இந்த சந்திப்பு நடக்கவுள்ளது. அதேபோல், மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோவையும் விஜய் சந்திக்க வாய்ப்பிருப்பதாக் சொல்லப்படுகிறது.

எனவே, எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ராமதாஸ், கமல்ஹாசன், திருமாவளவன் உள்ளிட்ட சிலரையும் விஜய் சந்திக்க வாய்ப்பிருப்பதாக பார்க்கப்படுகிறது.

39 வருடங்களுக்கு பின் முக ஸ்டாலின் இல்லாத சட்டசபை!.. திமுகவினர் சோகம்!..

39 வருடங்களுக்கு பின் முக ஸ்டாலின் இல்லாத சட்டசபை!.. திமுகவினர் சோகம்!..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெகவுக்கு தேவையான ஆதரவு கிடைத்ததையடுத்து அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் நேற்று நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் முதல்வராக பதவியேற்றுக்கொண்டார்

பெயரை கூப்பிட்டும் பதவியேற்காமல் திரும்பிய அமைச்சர் கீர்த்தனா!.. காரணம் இதுதான்...

பெயரை கூப்பிட்டும் பதவியேற்காமல் திரும்பிய அமைச்சர் கீர்த்தனா!.. காரணம் இதுதான்...நடந்த முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் சிவகாசி தொகுதியில் தவெக வேட்பாளராக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர் கீர்த்தனா. 29 வயதில் அமைச்சரானவர் இவர்

விஜய்க்கு வணக்கம் சொல்வதை தவிர்த்த உதயநிதி!... சட்டசபையில் நடந்த சம்பவம்!..

விஜய்க்கு வணக்கம் சொல்வதை தவிர்த்த உதயநிதி!... சட்டசபையில் நடந்த சம்பவம்!..நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெற்று தற்போது ஆட்சியை பிடித்திருக்கிறது. அதன்பின் 4 நாட்களாக இருந்த இழுபறி முடிவுக்கு வந்து தவெகவுக்கு தேவையான ஆதரவு எம்.எல்.ஏக்கள் கிடைத்துவிட்ட நிலையில் நேற்று காலை தமிழகத்தின் முதல்வராக விஜய் பதவியேற்றுக்கொண்டார்.

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு 3வது இடமா? அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா விளக்கம்..

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு 3வது இடமா? அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா விளக்கம்..முதல்வர் விஜய் பதவியேற்பு விழாவில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு 3வது இடம் என்ற சர்ச்சை வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் இதுகுறித்து அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா விளக்கம் அளித்துள்ளார். அந்த விளக்கத்தில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:

