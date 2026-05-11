திங்கள், 11 மே 2026
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: திங்கள், 11 மே 2026 (11:34 IST)

39 வருடங்களுக்கு பின் முக ஸ்டாலின் இல்லாத சட்டசபை!.. திமுகவினர் சோகம்!..

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெகவுக்கு தேவையான ஆதரவு கிடைத்ததையடுத்து அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் நேற்று நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் முதல்வராக பதவியேற்றுக்கொண்டார். அதன்பின் செங்கோட்டையன், என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனே உள்ளிட்ட தவெக அமைச்சர்களும் பதவியேற்றனர்.

அதன் பின் இன்று சட்டப்பேரவை கூடியது. அப்போது தவெக தலைவர் விஜய் பெரம்பூர் எம்எல்ஏவாக பதவியேற்றுகொண்டார். அவரைத் தொடர்ந்து தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் தொடர்ந்து பதவியேற்றனர். மேலும் உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட திமுக எம்எல்ஏக்கள் பதவியேற்றுக்கொண்டனர்.

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக தலைவர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு தவெக வேட்பாளரிடம் தோல்வியடைந்தார். இது திமுகவினருக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்தது. இன்று சட்டப்பேரவை துவங்கிய நிலையில் முக ஸ்டாலின் அங்கே இல்லை.

1989க்கு பிறகு முதல்முறையாக முக ஸ்டாலின் இல்லாத சட்டப்பேரவை இன்று கூடியது திமுக தொண்டர்களிடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. கடந்த 39 வருடங்களில் சட்டமன்றத்தில் ஸ்டாலின் இன்றி அவை நடப்பது இதுவே முதல் முறை என்பதால் திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் முகத்தில் ஒருவிதமான சோகம் நிலவியது.

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு 3வது இடமா? அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா விளக்கம்..முதல்வர் விஜய் பதவியேற்பு விழாவில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு 3வது இடம் என்ற சர்ச்சை வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் இதுகுறித்து அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா விளக்கம் அளித்துள்ளார். அந்த விளக்கத்தில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:

ஒரே நாளில் போலீசார் முன் ஆஜரான 300 பதிவேடு குற்றவாளிகள்.. திருச்சி எஸ்.பி எச்சரிக்கை..!திருச்சி மாவட்டத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்டவும், குற்றச்சம்பவங்களை குறைக்கவும் மாவட்ட காவல்துறை அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் வசிக்கும் சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகள் அனைவரும் நேரில் அழைக்கப்பட்டு, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் முன்னிலையில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர்.

என்ன நடக்குது அதிமுகவில்? நள்ளிரவிலும் சிவி சண்முகம் வீட்டில் ரகசிய ஆலோசனை?தமிழக அரசியலில் பரபரப்பான சூழல் நிலவி வரும் வேளையில், அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் உட்கட்சித் விவகாரங்கள் மீண்டும் சூடுபிடித்துள்ளன.

இன்று எம்.எல்.ஏக்கள் பதவியேற்பு.. நாளை சபாநாயகர் தேர்வு.. பரபரக்கும் சட்டமன்றம்..தமிழகத்தில் நடைபெற்று முடிந்த பொதுத்தேர்தலுக்கு பிறகு, புதியதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் பதவியேற்பு விழா இன்று கோலாகலமாக தொடங்குகிறது. சென்னை புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் உள்ள சட்டப்பேரவை மண்டபத்தில் நடைபெறும் இந்த நிகழ்வில், தற்காலிக சபாநாயகர் கருப்பையா புதிய எம்.எல்.ஏக்களுக்குப் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார்.

