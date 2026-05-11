திங்கள், 11 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By
Last Modified: திங்கள், 11 மே 2026 (11:03 IST)

விஜய்க்கு வணக்கம் சொல்வதை தவிர்த்த உதயநிதி!... சட்டசபையில் நடந்த சம்பவம்!..

vijay
நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெற்று தற்போது ஆட்சியை பிடித்திருக்கிறது. அதன்பின் 4 நாட்களாக இருந்த இழுபறி முடிவுக்கு வந்து தவெகவுக்கு தேவையான ஆதரவு எம்.எல்.ஏக்கள் கிடைத்துவிட்ட நிலையில் நேற்று காலை தமிழகத்தின் முதல்வராக விஜய் பதவியேற்றுக்கொண்டார்.  

அதோடு செங்கோட்டையன், ஆதவ் அர்ஜுனா, செங்கோட்டையன், அருண்ராஜ் உள்ளிட்ட சிலரும் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக்கொண்டனர். அதன்பின் அங்கிருந்து தலைமைச் செயலகம் சென்ற முதலமைச்சர் விஜய் பெண்கள் பாதுகாப்பு, போதை தடுப்பு மற்றும் 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம் ஆகிய 3 திட்டங்கள் தொடர்பான கோப்புகளில் கையெழுத்திட்டார்..

புதியஅரசு பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில் இன்று காலை சட்டசபை கூடியது. நேற்றை போலவே இன்றும் விஜய் அதே கோட் சூட்டில் வந்திருந்தார். சபை தொடங்கியதும் விஜய் சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவியெற்றுக்கொண்டார். அவரை தொடர்ந்து தவெக அமைச்சர்கள் சிலர் பதவியேற்றுக்கொண்டனர். அதன்பின் திமுகவை சேர்ந்த உள்ளிட்ட திமுக எம்.எல்.ஏக்கள்  பதவியேற்றனர்.

வழக்கமாக பதவியேற்க வரும்போது எதிர்க்கட்சியினர் முதல்வரை பார்த்து வணக்கம் சொல்வார்கள். ஆனால் உதயநிதி ஸ்டாலின் விஜயின் முகத்தை பார்க்காமலும், வணக்கம் சொல்லாமலும் பதவியேற்றுக் கொண்டார். அதேபோல் எடப்பாடி பழனிச்சாமி சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவியேற்க  வந்தபோது விஜய்க்கும் விஜய் பின்னால் அமர்ந்திருந்த சட்டசபை உறுப்பினர்களை நோக்கி வணக்கம் சொன்னார். ஆனால் விஜய் அவருக்கு வணக்கம் சொல்லாமல் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தார்..

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு 3வது இடமா? அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா விளக்கம்..

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு 3வது இடமா? அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா விளக்கம்..முதல்வர் விஜய் பதவியேற்பு விழாவில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு 3வது இடம் என்ற சர்ச்சை வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் இதுகுறித்து அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா விளக்கம் அளித்துள்ளார். அந்த விளக்கத்தில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:

ஒரே நாளில் போலீசார் முன் ஆஜரான 300 பதிவேடு குற்றவாளிகள்.. திருச்சி எஸ்.பி எச்சரிக்கை..!

ஒரே நாளில் போலீசார் முன் ஆஜரான 300 பதிவேடு குற்றவாளிகள்.. திருச்சி எஸ்.பி எச்சரிக்கை..!திருச்சி மாவட்டத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்டவும், குற்றச்சம்பவங்களை குறைக்கவும் மாவட்ட காவல்துறை அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் வசிக்கும் சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகள் அனைவரும் நேரில் அழைக்கப்பட்டு, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் முன்னிலையில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர்.

என்ன நடக்குது அதிமுகவில்? நள்ளிரவிலும் சிவி சண்முகம் வீட்டில் ரகசிய ஆலோசனை?

என்ன நடக்குது அதிமுகவில்? நள்ளிரவிலும் சிவி சண்முகம் வீட்டில் ரகசிய ஆலோசனை?தமிழக அரசியலில் பரபரப்பான சூழல் நிலவி வரும் வேளையில், அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் உட்கட்சித் விவகாரங்கள் மீண்டும் சூடுபிடித்துள்ளன.

இன்று எம்.எல்.ஏக்கள் பதவியேற்பு.. நாளை சபாநாயகர் தேர்வு.. பரபரக்கும் சட்டமன்றம்..

இன்று எம்.எல்.ஏக்கள் பதவியேற்பு.. நாளை சபாநாயகர் தேர்வு.. பரபரக்கும் சட்டமன்றம்..தமிழகத்தில் நடைபெற்று முடிந்த பொதுத்தேர்தலுக்கு பிறகு, புதியதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் பதவியேற்பு விழா இன்று கோலாகலமாக தொடங்குகிறது. சென்னை புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் உள்ள சட்டப்பேரவை மண்டபத்தில் நடைபெறும் இந்த நிகழ்வில், தற்காலிக சபாநாயகர் கருப்பையா புதிய எம்.எல்.ஏக்களுக்குப் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com