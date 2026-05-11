விஜய்க்கு வணக்கம் சொல்வதை தவிர்த்த உதயநிதி!... சட்டசபையில் நடந்த சம்பவம்!..
நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெற்று தற்போது ஆட்சியை பிடித்திருக்கிறது. அதன்பின் 4 நாட்களாக இருந்த இழுபறி முடிவுக்கு வந்து தவெகவுக்கு தேவையான ஆதரவு எம்.எல்.ஏக்கள் கிடைத்துவிட்ட நிலையில் நேற்று காலை தமிழகத்தின் முதல்வராக விஜய் பதவியேற்றுக்கொண்டார்.
அதோடு செங்கோட்டையன், ஆதவ் அர்ஜுனா, செங்கோட்டையன், அருண்ராஜ் உள்ளிட்ட சிலரும் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக்கொண்டனர். அதன்பின் அங்கிருந்து தலைமைச் செயலகம் சென்ற முதலமைச்சர் விஜய் பெண்கள் பாதுகாப்பு, போதை தடுப்பு மற்றும் 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம் ஆகிய 3 திட்டங்கள் தொடர்பான கோப்புகளில் கையெழுத்திட்டார்..
புதியஅரசு பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில் இன்று காலை சட்டசபை கூடியது. நேற்றை போலவே இன்றும் விஜய் அதே கோட் சூட்டில் வந்திருந்தார். சபை தொடங்கியதும் விஜய் சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவியெற்றுக்கொண்டார். அவரை தொடர்ந்து தவெக அமைச்சர்கள் சிலர் பதவியேற்றுக்கொண்டனர். அதன்பின் திமுகவை சேர்ந்த உள்ளிட்ட திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் பதவியேற்றனர்.
வழக்கமாக பதவியேற்க வரும்போது எதிர்க்கட்சியினர் முதல்வரை பார்த்து வணக்கம் சொல்வார்கள். ஆனால் உதயநிதி ஸ்டாலின் விஜயின் முகத்தை பார்க்காமலும், வணக்கம் சொல்லாமலும் பதவியேற்றுக் கொண்டார். அதேபோல் எடப்பாடி பழனிச்சாமி சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவியேற்க வந்தபோது விஜய்க்கும் விஜய் பின்னால் அமர்ந்திருந்த சட்டசபை உறுப்பினர்களை நோக்கி வணக்கம் சொன்னார். ஆனால் விஜய் அவருக்கு வணக்கம் சொல்லாமல் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தார்..