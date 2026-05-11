திங்கள், 11 மே 2026
Last Modified: திங்கள், 11 மே 2026 (11:49 IST)

இனிமே மாண்புமிகு முதல்வர்னு சொல்லணும்!.. உதயநிதி என்ன பண்ணுவாரு?.... தவெகவினர் கேள்வி!..

நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சியை துவங்கியதும் திமுகவை விமர்சிக்க தொடங்கினார்.. அதுவும் கரூர் சம்பத்திற்கு பின் திமுகவை தீய சக்தி என கடுமையாக பேசத் தொடங்கினார். தவெகவுக்கும், திமுகவுக்கும் இடையேதான் போட்டியே என தொடர்ந்து சொன்னார்.

இது மக்களிடம் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. ஒருபக்கம் விஜயின் விமர்சனங்களுக்கு நேரடியாக பதில் சொல்லாமல் திமுக தவிர்த்து வந்தது.. குறிப்பாக முக ஸ்டாலினோ, உதயநிதியோ, திமுக அமைச்சர்களோ விஜயின் பெயரை கூட சொல்லாமல் தவிர்த்துவந்தனர். ஒருமுறை விஜய் இப்படியெல்லாம் பேசுகிறாரே என கேட்டதற்கு ‘சினிமா செய்திகளுக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியாது’ என்றெல்லாம் நக்கலடித்தார். அதாவது, திமுக விஜயை ஒரு நடிகராக மட்டுமே பார்க்கிறது.. அரசியல்வாதியாகவும், எங்கள் எதிரியாகவும் பார்க்கவில்லை என்பது போலவே அவரின் பேச்சு இருந்தது.

ஆனால், தற்போது தவெக வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்திருக்கிறது. விஜய் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். இன்று சட்டசபையில் விஜயும் உதயநிதியும்  நேர் எதிரில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். இந்நிலையில் ‘ விஜய் பற்றி கேள்வி கேட்டபோது ‘நான் சினிமா செய்திகள் பார்க்க மாட்டேன்’ என உதயநிதி சொன்னார்..  இனிமே ‘மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களே’ என்றுதான் அவர் சட்டசபையில் விஜயை அழைக்கவேண்டும். காலம் எவ்வளவு வேகமாக போகுது பாத்தீங்களா’ என சமூகவலைத்தளங்களில் தவெகவினர் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்..

39 வருடங்களுக்கு பின் முக ஸ்டாலின் இல்லாத சட்டசபை!.. திமுகவினர் சோகம்!..

39 வருடங்களுக்கு பின் முக ஸ்டாலின் இல்லாத சட்டசபை!.. திமுகவினர் சோகம்!..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெகவுக்கு தேவையான ஆதரவு கிடைத்ததையடுத்து அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் நேற்று நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் முதல்வராக பதவியேற்றுக்கொண்டார்

பெயரை கூப்பிட்டும் பதவியேற்காமல் திரும்பிய அமைச்சர் கீர்த்தனா!.. காரணம் இதுதான்...

பெயரை கூப்பிட்டும் பதவியேற்காமல் திரும்பிய அமைச்சர் கீர்த்தனா!.. காரணம் இதுதான்...நடந்த முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் சிவகாசி தொகுதியில் தவெக வேட்பாளராக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர் கீர்த்தனா. 29 வயதில் அமைச்சரானவர் இவர்

விஜய்க்கு வணக்கம் சொல்வதை தவிர்த்த உதயநிதி!... சட்டசபையில் நடந்த சம்பவம்!..

விஜய்க்கு வணக்கம் சொல்வதை தவிர்த்த உதயநிதி!... சட்டசபையில் நடந்த சம்பவம்!..நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெற்று தற்போது ஆட்சியை பிடித்திருக்கிறது. அதன்பின் 4 நாட்களாக இருந்த இழுபறி முடிவுக்கு வந்து தவெகவுக்கு தேவையான ஆதரவு எம்.எல்.ஏக்கள் கிடைத்துவிட்ட நிலையில் நேற்று காலை தமிழகத்தின் முதல்வராக விஜய் பதவியேற்றுக்கொண்டார்.

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு 3வது இடமா? அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா விளக்கம்..

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு 3வது இடமா? அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா விளக்கம்..முதல்வர் விஜய் பதவியேற்பு விழாவில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு 3வது இடம் என்ற சர்ச்சை வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் இதுகுறித்து அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா விளக்கம் அளித்துள்ளார். அந்த விளக்கத்தில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:

