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ரயில்களை நிறுத்தி நகை பறிப்பில் ஈடுபட்ட ஆட்டோ ஓட்டுனர்!.. சென்னையில் அதிர்ச்சி...
காவல்துறை என்னதான் மிகுந்த கண்காணிப்புடன் இருந்து பணியில் ஈடுபட்டாலும் சென்னை போன்ற பெரிய நகரங்களில் குற்றங்களையும் அவர்களால் முழுவதுமாக தடுக்க முடிவதில்லை. ஏனெனில், திருடர்கள் புதுப்புது யுக்திகளை யோசித்து திருட்டு சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.
இந்நிலையில்தான், சென்னையில் ரயில்களை நிறுத்தி பயணிகளிடம் நகை பறிப்பில் ஈடுபட்டு வந்த ஆட்டோ ஓட்டுனர் குமரேசன் 35) கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். இவர் ரயில் வரும்போது சிக்னல் விளக்கை ஒரு துணியை கொண்டு மறைத்து விடுவார். நடுவழியில் ரயில் நின்றதும் அதில் ஏறி பயணிகளை மிரட்டி நகை பறிப்பில் ஈடுபட்டு வந்திருக்கிறார்.
இது தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்ட குமரேசன் வில்லிவாக்கம் பகுதியை சேர்ந்தவர் எனவும், பகல் நேரங்களில் ஆட்டோ ஓட்டும் குமரேசன் இரவு நேரங்களில் நகை பறிப்பில் ஈடுபட்டு வந்திருக்கிறார். ஏற்கனவே இவர் மீது 6 வழிப்பறி வழக்குகள் நிலுவையில் இருக்கிறது. அதோபோல், குண்டர் சட்டத்திலும் கைதாகி சிறையில் இருந்திருக்கிறார்.
இந்நிலையில்தான், சென்னையில் ரயில்களை நிறுத்தி பயணிகளிடம் நகை பறிப்பில் ஈடுபட்டு வந்த ஆட்டோ ஓட்டுனர் குமரேசன் 35) கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். இவர் ரயில் வரும்போது சிக்னல் விளக்கை ஒரு துணியை கொண்டு மறைத்து விடுவார். நடுவழியில் ரயில் நின்றதும் அதில் ஏறி பயணிகளை மிரட்டி நகை பறிப்பில் ஈடுபட்டு வந்திருக்கிறார்.
இது தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்ட குமரேசன் வில்லிவாக்கம் பகுதியை சேர்ந்தவர் எனவும், பகல் நேரங்களில் ஆட்டோ ஓட்டும் குமரேசன் இரவு நேரங்களில் நகை பறிப்பில் ஈடுபட்டு வந்திருக்கிறார். ஏற்கனவே இவர் மீது 6 வழிப்பறி வழக்குகள் நிலுவையில் இருக்கிறது. அதோபோல், குண்டர் சட்டத்திலும் கைதாகி சிறையில் இருந்திருக்கிறார்.
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ரயில்களை நிறுத்தி நகை பறிப்பில் ஈடுபட்ட ஆட்டோ ஓட்டுனர்!.. சென்னையில் அதிர்ச்சி...
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தமிழகம் முழுவதும் 45 ஆர்டிஓ அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிரடி வேட்டை! அலறியடித்து ஓடிய புரோக்கர்கள்...
தமிழகத்தில் லஞ்சப் புழக்கம் அதிகமாக உள்ளதாக கருதப்படும் போக்குவரத்து துறையை கண்காணிக்கும் பொருட்டு, லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸார் அதிரடி நடவடிக்கையில் இறங்கியுள்ளனர். வாகன ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் தகுதிச்சான்று போன்ற பணிகளுக்கு புரோக்கர்கள் மூலம் முறைகேடாக பணம் வசூலிக்கப்படுவதாக வந்த புகார்களை தொடர்ந்து, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 45 வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் ஒரே நேரத்தில் இந்த அதிரடி சோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளது.