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பச்சையப்பன் கல்லூரியில் இனி மாணவிகளும் படிக்கலாம்.. தமிழக அரசு அரசாணை..

சென்னை
Publish: Thu, 18 Jun 2026 (08:10 IST) Updated: Thu, 18 Jun 2026 (08:02 IST)
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சென்னை நகரின் மிக முக்கிய மற்றும் பாரம்பரியமிக்க கல்வி நிறுவனங்களில் ஒன்றான பச்சையப்பன் கல்லூரிக்கு  இருபாலர் அந்தஸ்து வழங்கி தமிழ்நாடு அரசு தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது
 
இத்தனை காலம் பிரதானமாக மாணவர்களுக்கான கல்லூரியாக விளங்கிய இந்த கல்லூரி, இனி வரும் காலங்களில் மாணவிகளும் இணைந்து பயிலும் இருபாலர் கல்வி நிறுவனமாக மாறவுள்ளது 
 
அரசின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை, உயர்கல்வி பயில விரும்பும் எண்ணற்ற மாணவிகளுக்கு இந்த புகழ்பெற்ற நிறுவனத்தின் வாயில்களை திறந்து வைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது தரமான உயர்கல்விக்கான அதிக வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதோடு, பன்முகத் தன்மையும் உயிர்ப்பும் நிறைந்த ஒரு சிறந்த கல்விச் சூழலை வளாகத்திற்குள் ஏற்படுத்தும் என்றும் கல்லூரி முதல்வர் பேபி குல்நாஸ் தெரிவித்துள்ளார் 
 
தமிழ்நாடு அரசின் இந்த அரசாணை, பச்சையப்பன் கல்லூரியின் வரலாற்றில் ஒரு புதிய மைல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மாற்றத்தின் மூலம் சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளைச் சேர்ந்த மாணவிகள் பலரும் இக்கல்லூரியில் சேர்ந்து பயனடைவதோடு, வளாகத்தில் கல்வி ஒழுக்கமும் ஆரோக்கியமான போட்டியும் அதிகரிக்கும் என்று கல்வி ஆர்வலர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்  
 
Edited by Siva
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Webdunia

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