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பச்சையப்பன் கல்லூரியில் இனி மாணவிகளும் படிக்கலாம்.. தமிழக அரசு அரசாணை..
சென்னை நகரின் மிக முக்கிய மற்றும் பாரம்பரியமிக்க கல்வி நிறுவனங்களில் ஒன்றான பச்சையப்பன் கல்லூரிக்கு இருபாலர் அந்தஸ்து வழங்கி தமிழ்நாடு அரசு தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது
இத்தனை காலம் பிரதானமாக மாணவர்களுக்கான கல்லூரியாக விளங்கிய இந்த கல்லூரி, இனி வரும் காலங்களில் மாணவிகளும் இணைந்து பயிலும் இருபாலர் கல்வி நிறுவனமாக மாறவுள்ளது
அரசின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை, உயர்கல்வி பயில விரும்பும் எண்ணற்ற மாணவிகளுக்கு இந்த புகழ்பெற்ற நிறுவனத்தின் வாயில்களை திறந்து வைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது தரமான உயர்கல்விக்கான அதிக வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதோடு, பன்முகத் தன்மையும் உயிர்ப்பும் நிறைந்த ஒரு சிறந்த கல்விச் சூழலை வளாகத்திற்குள் ஏற்படுத்தும் என்றும் கல்லூரி முதல்வர் பேபி குல்நாஸ் தெரிவித்துள்ளார்
தமிழ்நாடு அரசின் இந்த அரசாணை, பச்சையப்பன் கல்லூரியின் வரலாற்றில் ஒரு புதிய மைல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மாற்றத்தின் மூலம் சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளைச் சேர்ந்த மாணவிகள் பலரும் இக்கல்லூரியில் சேர்ந்து பயனடைவதோடு, வளாகத்தில் கல்வி ஒழுக்கமும் ஆரோக்கியமான போட்டியும் அதிகரிக்கும் என்று கல்வி ஆர்வலர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்
Edited by Siva
வேதாந்தா பவர் பங்குகள் அதிரடி உயர்வு: புதிய உச்சத்தைத் தொட்டு சாதனை
வேதாந்தா குழுமத்தில் இருந்து தனியாக பிரிக்கப்பட்டு, சமீபத்தில் பங்குச்சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட ‘வேதாந்தா பவர்’ நிறுவனத்தின் பங்குகள், புதிய உச்சத்தை தொட்டு சாதனை படைத்துள்ளன. உலகளாவிய சந்தை நிலவரங்களால் இந்திய பங்குச்சந்தைகள் ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்ட போதிலும், இந்த நிறுவனத்தின் பங்குகள் தொடர்ந்து முன்னேற்றத்தை கண்டுள்ளன.
இனி மொபைலில் தேவையற்ற விளம்பர அழைப்புகள் மற்றும் குறுஞ்செய்திகள் வராது.. மத்திய அரசு அறிமுகம் செய்யும் DND செயலி..
இந்தியாவில் மொபைல் போன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு தினசரி தலைவலியாக இருக்கும் தேவையற்ற விளம்பர அழைப்புகள் மற்றும் விளம்பர குறுஞ்செய்திகளை எளிதாக தடுத்து நிர்வகிக்கும் வகையில், இந்திய தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையம் தனது அதிகாரப்பூர்வ 'Do Not Disturb' செயலியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த செயலி மூலம் பயனர்கள் தங்களின் மொபைல் போன் வழியாகவே தேவையற்ற விளம்பர தொடர்புகளை கட்டுப்படுத்த முடியும்.
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வெள்ளை அறிக்கை வெளியீடு.. திமுகவுக்கு ஆதரவாக மாறினார்களா அதிகாரிகள்? கடுங்கோபத்தில் முதல்வர்?
தமிழகத்தில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக வெற்றி கழக அரசு, கடந்த திமுக ஆட்சியின் நிதிநிலை குறித்த வெள்ளை அறிக்கையை அண்மையில் வெளியிட்டது. ஆனால், இதில் மக்கள் எதிர்பார்க்கும் முக்கிய தகவல்களும், திமுக அரசின் நிதி முறைகேடுகளும் திட்டமிட்டு மறைக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறி, முதல்வர் விஜய் சம்பந்தப்பட்ட நிதித்துறை அதிகாரிகளுக்கு கடுமையான ‘டோஸ்’ கொடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.