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  4. Siddaramaiah Decides Not to Contest 2028 Assembly Elections Citing Age and Corrupt Politics
Written By Webdunia
Last Updated : Sunday, 26 July 2026 (16:47 IST)

தேர்தலில் இனி போட்டி இல்லை.. அரசியலில் இருந்து விலகுகிறேன்.. இனி ஓய்வு தான்: சித்தராமையா அறிவிப்பு..

சித்தராமையா
Written By: Webdunia
Updated: Sun, 26 Jul 2026 (16:47 IST)
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கர்நாடக முன்னாள் முதலமைச்சர் சித்தராமையா, தனது 79-வது வயதில் அடுத்தடுத்த அரசியல் நகர்வுகள் குறித்து முக்கியமானதொரு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். மண்டியா மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற தனியார் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர், தான் வரும் 2028-ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடப் போவதில்லை என்று திட்டவட்டமாக அறிவித்துள்ளார்.
 
தற்போதைய அரசியல் சூழல் குறித்துக் கவலை தெரிவித்த அவர், பணம் இல்லாதவர்கள் தேர்தலில் போட்டியிட முடியாத அளவுக்கு அரசியல் களம் தற்போது முற்றிலும் சீரழிந்துவிட்டதாகக் குற்றம்சாட்டினார். முன்பெல்லாம் மக்கள் தாங்களாகவே முன்வந்து தேர்தல் செலவுகளுக்கு உதவினர்; ஆனால், இன்று வாக்காளர்களுக்குப் பணத்தைக் கொடுத்தால் மட்டுமே தேர்தலைச் சந்திக்க முடியும் என்ற அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக அவர் வேதனை தெரிவித்தார். இந்த ஊழல் நிறைந்த அரசியலில் தொடர்வது கடினம் என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
 
வயது மூப்பு மற்றும் உடல்நலக் குறைவும் இந்த முடிவுக்கு முக்கியக் காரணம் என்று சித்தராமையா விளக்கமளித்தார். 2028-ஆம் ஆண்டு தேர்தலின்போது தனக்கு 82 வயது ஆகிவிடும் என்பதால், முன்புபோல தம்மால் சுறுசுறுப்பாகவும் ஆற்றலோடும் பணியாற்ற முடியாது என்று அவர் குறிப்பிட்டார். தனது தொகுதி மக்கள் மீண்டும் போட்டியிட வற்புறுத்தினாலும், தேர்தலில் போட்டியிடும் தனது முடிவை மாற்றிக் கொள்ளப் போவதில்லை என்றார்.
 
எலக்ட்ரோல் அரசியலில் இருந்து ஒதுங்கினாலும், தாம் பொதுவாழ்விலிருந்து விலகப் போவதில்லை என்றும், தொடர்ந்து மக்களின் உரிமைகளுக்காகவும் குரல் கொடுத்துக் களத்தில் மக்களுடனேயே நிற்பேன் என்றும் அவர் உறுதிபடத் தெரிவித்தார். 1978-ஆம் ஆண்டு தாலுகா வார்டு உறுப்பினராகத் தனது அரசியல் பயணத்தைத் தொடங்கிய தான், 2028-க்குள் அரசியலில் 50 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்யவுள்ளதாக அவர் பெருமிதத்துடன் கூறினார்.
 
Edited by Siva
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