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ஓமந்தூரார் மருத்துவமனை நுழைவாயில் இடிந்து விழுந்து விபத்து!. தாய், மகள் படுகாயம்!..
சென்னை அண்ணா சாலை அருகே அமைந்திருப்பது ஓமந்தூரார் மருத்துவமனை. கலைஞர் கருணாநிதி முதலமைச்சராக இருந்தபோது இந்த கட்டிடம் கட்டப்பட்டது. சட்டசபைக்காக கட்டப்பட்ட இந்த கட்டிடத்தை முதல்வர் ஜெயலலிதா மருத்துவமனையாக மாற்றினார்.
இந்த மருத்துவமனையில் ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்கள் பலரும் தொடர்ந்து இலவச சிகிச்சை பெற்று வந்தனர்.
இந்நிலையில்தான் அந்த மருத்துவமனையில் நுழைவு வாயிலின் கான்கிரீட் இடிந்து விழுந்து இருவர் படுகாயம் அடைந்திருக்கிறார்கள். ஓமந்தூரார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் தனது கணவரை பரப்பதற்காக சத்யா என்பவரும், அவரின் மகளும் இன்று வந்திருக்கிறார்கள்.
அப்போது நுழைவு வாயிலின் கான்கிரீட் இடிந்து அவர்களின் மீது விழுந்துள்ளது. அதில் இருவருக்கும் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. தலையில் காயம் அடைந்த சத்யா அதே மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் அவரின் ஏழு வயது மகள் ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்.
இந்த மருத்துவமனையில் ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்கள் பலரும் தொடர்ந்து இலவச சிகிச்சை பெற்று வந்தனர்.
இந்நிலையில்தான் அந்த மருத்துவமனையில் நுழைவு வாயிலின் கான்கிரீட் இடிந்து விழுந்து இருவர் படுகாயம் அடைந்திருக்கிறார்கள். ஓமந்தூரார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் தனது கணவரை பரப்பதற்காக சத்யா என்பவரும், அவரின் மகளும் இன்று வந்திருக்கிறார்கள்.
அப்போது நுழைவு வாயிலின் கான்கிரீட் இடிந்து அவர்களின் மீது விழுந்துள்ளது. அதில் இருவருக்கும் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. தலையில் காயம் அடைந்த சத்யா அதே மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் அவரின் ஏழு வயது மகள் ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்.
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ஓமந்தூரார் மருத்துவமனை நுழைவாயில் இடிந்து விழுந்து விபத்து!. தாய், மகள் படுகாயம்!..
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தமிழகம் முழுவதும் 45 ஆர்டிஓ அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிரடி வேட்டை! அலறியடித்து ஓடிய புரோக்கர்கள்...
தமிழகத்தில் லஞ்சப் புழக்கம் அதிகமாக உள்ளதாக கருதப்படும் போக்குவரத்து துறையை கண்காணிக்கும் பொருட்டு, லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸார் அதிரடி நடவடிக்கையில் இறங்கியுள்ளனர். வாகன ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் தகுதிச்சான்று போன்ற பணிகளுக்கு புரோக்கர்கள் மூலம் முறைகேடாக பணம் வசூலிக்கப்படுவதாக வந்த புகார்களை தொடர்ந்து, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 45 வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் ஒரே நேரத்தில் இந்த அதிரடி சோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளது.