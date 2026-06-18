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மின்வாரியத்திற்கு என தனியாக ஒரு வெள்ளை அறிக்கை: அமைச்சர் நிர்மல் குமார் அதிரடி அறிவிப்பு
தமிழக மின் வாரியத்தின் தற்போதைய நிதி நிலைமை மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்த முழுமையான வெள்ளை அறிக்கை அடுத்த வாரம் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படும் என்று மின் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், மின் வாரியத்தின் நிலை குறித்த அறிவிப்போடு சேர்த்து பல்வேறு அரசியல் மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு விவகாரங்கள் குறித்தும் விரிவாகப் பேசினார்.
அப்போது, முந்தைய ஐந்து ஆண்டு ஆட்சி காலத்தில் பல்வேறு குற்ற சம்பவங்கள் மூடி மறைக்கப்பட்டதாக குற்றம் சாட்டிய அமைச்சர், தற்போதைய தவெக ஆட்சியில் எந்தவொரு குற்றமும் மறைக்கப்படாமல், தவறு செய்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது தயவு தாட்சணையின்றி உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார்.
அரசியல் ரீதியாக பேசிய அவர், பாஜக-வின் மறைமுக முகமாக திமுக செயல்பட்டு வருவதாகவும், செந்தில் பாலாஜி மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான கோப்பில் ஆளுநர் இன்னும் கையெழுத்திடாமல் கோப்புகள் தேங்கி கிடப்பதற்கு திமுக தான் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்றும் சாடினார்.
Edited by Siva
தமிழகம் முழுவதும் 45 ஆர்டிஓ அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிரடி வேட்டை! அலறியடித்து ஓடிய புரோக்கர்கள்...
தமிழகத்தில் லஞ்சப் புழக்கம் அதிகமாக உள்ளதாக கருதப்படும் போக்குவரத்து துறையை கண்காணிக்கும் பொருட்டு, லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸார் அதிரடி நடவடிக்கையில் இறங்கியுள்ளனர். வாகன ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் தகுதிச்சான்று போன்ற பணிகளுக்கு புரோக்கர்கள் மூலம் முறைகேடாக பணம் வசூலிக்கப்படுவதாக வந்த புகார்களை தொடர்ந்து, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 45 வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் ஒரே நேரத்தில் இந்த அதிரடி சோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளது.
மின்வாரியத்திற்கு என தனியாக ஒரு வெள்ளை அறிக்கை: அமைச்சர் நிர்மல் குமார் அதிரடி அறிவிப்பு
ஜூன் 21ஆம் தேதி நீட் மறுதேர்வு: மாணவர்களுக்கு தேசிய தேர்வுகள் முகமை விடுத்துள்ள முக்கிய வழிகாட்டுதல்கள்!
கடந்த மே 3ஆம் தேதி நடைபெற்ற நீட் தேர்வில் முறைகேடுகள் உறுதியானதை அடுத்து அத்தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, வரும் ஜூன் 21ஆம் தேதி நீட் மறுதேர்வு நடைபெறும் என தேசிய தேர்வுகள் முகமை அறிவித்துள்ளது. இந்த மறுதேர்வை எழுதவிருக்கும் மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் அவர்களது பெற்றோர்களுக்கான முக்கிய அறிவுறுத்தல்களை முகமை தற்போது வெளியிட்டுள்ளது.
சென்னை மக்களுக்கு குட் நியூஸ்: சொத்துவரி மற்றும் குடிநீர் வரியை இனி வாட்ஸ்அப் மூலமே செலுத்தலாம்!
சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் தங்களின் அத்தியாவசிய குடிமை சேவைகளை மிக எளிதாக பெறும் வகையில், இணையதளம் மற்றும் வாட்ஸ்அப் மூலமாக பல்வேறு வசதிகள் தொடர்ந்து மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதன் புதிய மைல்கல்லாக, சென்னை மக்கள் தங்களது சொத்து வரி, குடிநீர் மற்றும் கழிவுநீர் வாரிய கட்டணங்களை வாட்ஸ்அப் செயலி வழியாகவே நேரடியாகச் செலுத்தும் புதிய அதிரடி வசதி தற்போது அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.