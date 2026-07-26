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Written By Webdunia
Last Updated : Sunday, 26 July 2026 (16:59 IST)

ராகுல் காந்தி பிரதமர் ஆனால் ஒரு Gen Z இளைஞர் தான் கல்வி அமைச்சர்: ரேவந்த் ரெட்டி

ரேவந்த் ரெட்டி
Written By: Webdunia
Updated: Sun, 26 Jul 2026 (16:59 IST)
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நாடு முழுவதும் நடைபெற்ற மாணவர்களின் தொடர் போராட்டங்களை அடுத்து மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகியுள்ளார். இது நாட்டின் அரசியல் களத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி Gen Z தலைமுறையின் பங்களிப்பை பாராட்டியுள்ளார்.
 
ஹைதராபாத்தில் நடைபெற்ற பேரணி ஒன்றில் பேசிய அவர், மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்து ராகுல் காந்தி பிரதமரானால், Gen Z தலைவர்களில் ஒருவர் நாட்டின் கல்வி அமைச்சராக நியமிக்கப்படுவதை உறுதி செய்வேன் என்று அறிவித்துள்ளார்.
 
மேலும், உள்ளாட்சி தேர்தல்களிலும் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரியாகவும் 21 வயதில் பொறுப்பேற்க முடிந்தால், ஏன் நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் போட்டியிட முடியாது என்று அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். 
 
முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி வாக்களிக்கும் வயதை 21-ல் இருந்து 18 ஆக குறைத்ததை சுட்டிக்காட்டிய அவர், Gen Z இளைஞர்கள் தேர்தலில் போட்டியிடும் வயதை குறைக்க வேண்டும் என்று வாதிட்டார். நாடாளுமன்றத்தில் Gen Z பிரதிநிதித்துவம் வெறும் ஒரு சதவீதமாக மட்டுமே உள்ளதை சுட்டிக்காட்டிய அவர், இதுகுறித்து விவாதிக்க ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் தெலங்கானா சட்டமன்றத்தின் சிறப்பு கூட்டத்தொடர் கூட்டப்படும் என்றும் தெரிவித்தார்.
 
Edited by Siva
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