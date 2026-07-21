  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Application Open for Non-Hereditary Trustees in HRCE Temples
Written By Webdunia
Last Updated : Tuesday, 21 July 2026 (10:19 IST)

பரம்பரை முறைவழி சாரா அறங்காவலர்களை நியமனம்.. இந்து சமய அறநிலையத்துறை முக்கிய அறிவிப்பு..

இந்து சமய அறநிலையத்துறை
Written By: Webdunia
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (10:19 IST)
google-news
தமிழகத்தில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்கும் கோயில்களுக்கு பரம்பரை முறைவழி சாரா அறங்காவலர்களை நியமனம் செய்வதற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதன் படி, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 8,193 கோயில்களுக்கு இந்த நியமனங்கள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் இதற்காக வரும் ஆகஸ்ட் 20-ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த நியமனத்திற்கான அதிகாரப்பூர்வ விண்ணப்பப் படிவம் www.hrce.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள் இந்தப் படிவத்தை இணைய வழி மூலமாகவே பூர்த்தி செய்தோ அல்லது பதிவிறக்கம் செய்தோ உரிய ஆவணங்களுடன் சமர்ப்பிக்கலாம். 
 
மேலும், பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை நேரில் வழங்கலாம் அல்லது விரைவுஞ்சல்  மூலமாக சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட உதவி ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
கோயில்களின் நிர்வாகப் பணிகளை மேம்படுத்தும் வகையில் எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த நடவடிக்கைக்கு ஆன்மீக மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

மீண்டும் 50% வரிவிதித்த அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்... திருந்தவே மாட்டாரா?

மீண்டும் 50% வரிவிதித்த அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்... திருந்தவே மாட்டாரா?அமெரிக்க அதிபராக பொறுப்பேற்றது முதல் டொனால்ட் டிரம்ப் பல்வேறு நாடுகளுக்கு திடீர் திடீரென வரி விதிப்பதும், சில மாதங்கள் கழித்து அந்த வரியை திரும்ப பெறுவதும் வாடிக்கையாகிவிட்டது. இந்த அரசியல் நாடகத்தை அவர் அடிக்கடி அரங்கேற்றி வரும் நிலையில், தற்போது மீண்டும் கனடா நாட்டின் மீது ஐம்பது சதவீத இறக்குமதி வரியை விதிப்பதாக அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.

உக்ரைன் நாட்டின் கப்பல் மீது தாக்குதல்.. 4 இந்தியர்கள் பலி.. மத்திய அரசு கடும் கண்டனம்..

உக்ரைன் நாட்டின் கப்பல் மீது தாக்குதல்.. 4 இந்தியர்கள் பலி.. மத்திய அரசு கடும் கண்டனம்..உக்ரைன் நாட்டின் துறைமுகத்திலிருந்து உணவு பொருட்கள் மற்றும் வணிக பொருட்களுடன் புறப்பட்டு சென்ற வர்த்தக கப்பல் மீது திடீர் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த கோர தாக்குதலில் கப்பலில் பணியாற்றிய நான்கு இந்திய மாலுமிகள் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளனர். அப்பாவி பணியாளர்கள் மற்றும் சர்வதேச வர்த்தகக் கப்பல்கள் மீது நடத்தப்பட்ட இந்த வன்முறை தாக்குதலுக்கு இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தனது கடுமையான கண்டனத்தைப் பதிவு செய்துள்ளது.

ஆந்திராவை தொடர்ந்து பீகாரிலும் கொரோனா.. தந்தை மகள் மருத்துவமனையில் அனுமதி...

ஆந்திராவை தொடர்ந்து பீகாரிலும் கொரோனா.. தந்தை மகள் மருத்துவமனையில் அனுமதி...ஆந்திப் பிரதேசத்தை தொடர்ந்து பீகாரிலும் தந்தை மற்றும் மகளுக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் நாடு முழுவதும் மீண்டும் ஒரு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏற்கனவே ஆந்திராவில் இரண்டு பேருக்கு இந்நோய் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்ட நிலையில், தற்போது பீகாரின் பாகல்பூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 65 வயது தந்தை மற்றும் அவரது 35 வயது மகளுக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஆன்லைன் மூலம் இனி சுங்கச்சாவடி மாதாந்திர பாஸ்.. புதிய செயலி அறிமுகம்...

ஆன்லைன் மூலம் இனி சுங்கச்சாவடி மாதாந்திர பாஸ்.. புதிய செயலி அறிமுகம்...சுங்கச்சாவடிகளில் நிலவும் நீண்ட வரிசைகளுக்கும் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் ஒரு மகிழ்ச்சியான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

பழனி கோவில் நில விவகாரத்தில் நடந்தது என்ன?.. பத்திரம் சொல்வது என்ன?..

பழனி கோவில் நில விவகாரத்தில் நடந்தது என்ன?.. பத்திரம் சொல்வது என்ன?..பழனி அடிவாரத்தில் தண்டபாணி சுவாமி மரத்தின் அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமான ஒரு ஏக்கர் 40 சென்ட் நிலம் 100 கோடி மதிப்புடையது