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  4. Major Crackdown: Government Cancels Illegal Recruitment of 109 Posts at Tiruvannamalai Arunachaleswarar Temple
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Last Updated : Friday, 26 June 2026 (09:38 IST)

எவ வேலு மீது இன்னொரு நடவடிக்கை.. திருவண்ணாமலை கோவில் 109 பணி நியமனங்கள் ரத்து!

திருவண்ணாமலை
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (09:37 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (09:38 IST)
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முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலுவுக்கு நெருக்கடியான சூழல் நிலவி வரும் வேளையில், அவரது சொந்த மாவட்டமான திருவண்ணாமலையில் தற்போதைய அரசு மற்றுமொரு அதிரடி நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது. 
 
சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு முன்பாக, திருவண்ணாமலை அருள்மிகு அருணாசலேசுவரர் திருக்கோயிலில் அவசர அவசரமாக நேர்காணல் நடத்தப்பட்டு, விதிகளுக்கு புறம்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட 109 பணியிடங்களுக்கான நியமன அனுமதி தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் அதிகாரப்பூர்வ அரசாணை கடிதம்  தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
 
அரசாணையின்படி, இக்கோயிலில் காலியாக இருந்த தலைமை ஆசிரியர் உள்ளிட்ட இதர பணியிடங்கள் 39 மற்றும் காவலர் பணியிடங்கள் 70 என மொத்தம் 109 பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக வழங்கப்பட்டிருந்த அனுமதி, நிர்வாக காரணங்களின் அடிப்படையில் உடனடியாக ரத்து செய்யப்படுவதாக ஆணையர் டி.ஜி.வினய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
 
மின்சாரப் பணியாளர் போன்ற சாதாரண பணிகளுக்குக் கூட ஆளுங்கட்சி ஏஜெண்டுகளிடம் சுமார் 20 லட்சம் ரூபாய் வரை லஞ்சம் கொடுத்து குறுக்கு வழியில் வேலை பெற முயன்ற 'விண்ணப்பதாரர்கள்' மீது பொதுமக்கள் மத்தியில் எவ்வித பரிதாபமும் எழவில்லை. தகுதியான ஏழை இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்பைப் பறிக்கும் நோக்கில் லஞ்சம் கொடுத்தவர்கள் இத்தகைய இழப்புகளைச் சந்திப்பது தேவையானதுதான் என சமூக வலைத்தளங்களில் கருத்துக்கள் பகிரப்பட்டு வருகின்றன. 
 
முறைகேடுகளைத் வேரோடு ஒழித்து நேர்மையான நிர்வாகத்தை நோக்கி நகரும் தமிழக முதலமைச்சரின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை மக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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