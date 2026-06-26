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மகாபலிபுரம் கலைஞர் அறிவாலயம்: இந்து சமய அறநிலையத்துறை நிலம் மாற்றப்படுவதற்கு எதிர்ப்பு!

மகாபலிபுரம்
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (09:50 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (09:49 IST)
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மகாபலிபுரம் அருகே பொதுப்பணித்துறையின் மூலம் சுமார் 550 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் "கலைஞர் அறிவாலயம்" என்ற பெயரில் பிரம்மாண்ட மாநாட்டு மையம் கட்டப்பட்டு வருகிறது. இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு, முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இந்த மையத்தின் கட்டுமான பணிகளை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
 
இதுகுறித்து ஒரு முன்னணி ஆங்கில நாளிதழில் வெளியான செய்தியின்படி, இந்த மாநாட்டு மையத்தின் நுழைவு வளைவு, பூங்கா வடிவமைப்பு போன்ற பணிகளுக்காக, இந்து சமய அறநிலையத்துறையிடமிருந்து 7.62 ஏக்கர் நிலத்தை மாற்றுவதற்கு பொதுப்பணித்துறை காத்திருப்பதாக தெரிகிறது. அறநிலையத்துறைக்கு என்று சொந்தமாக நிலங்கள் இல்லாததால், இது நிச்சயமாக ஏதேனும் ஒரு இந்து கோவிலுக்கு சொந்தமான அல்லது அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமான நிலமாகத்தான் இருக்க முடியும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
 
மாநாட்டு மையத்தின் நுழைவு வாயில் போன்ற அத்தியாவசியமற்ற பணிகளுக்காக, இந்து அமைப்புகளுக்கு சொந்தமான நிலங்களை மாற்றுவதையோ அல்லது சட்டவிரோதமாக பறிப்பதையோ அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் அவர்கள் உடனடியாக தலையிட்டு தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. 
 
கடந்த 1954 ஆம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றத்தின் 7 நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வு வழங்கிய தீர்ப்பின்படி, இந்து கோவில்களின் நிலங்களை இப்படி பிற நோக்கங்களுக்காக மாற்றவோ, விற்கவோ முடியாது என்று தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஊழல் மற்றும் முறைகேடான வழிகளில் கோவில் நிலங்களை ஆக்கிரமிப்பதை அரசு உடனடியாக கைவிட வேண்டும் எனப் பக்தர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
 
 
Edited by Siva
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Webdunia

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