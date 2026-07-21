தொடர்புடைய செய்திகள்
- அமெரிக்காவின் தாக்குதலுக்கு பதிலடி!.. சவுதி, குவைத், ஈராக் மீது ஈரான் தாக்குதல்!..
- ஈரான் துறைமுகம் மீது அமெரிக்கா தாக்குதல்!.. இந்தியாவின் கோடிக்கணக்கான மூதலீடுகள் கேள்விக்குறி!..
- ரஷ்ய எண்ணெய் வாங்கும் இந்தியாவுக்கு 100 சதவீத வரி!.. அடங்காத டிரம்ப்!...
- மீண்டும் அட்டாக்!. ஈரானில் ஒருத்தர் கூட மிஞ்ச மாட்டார்!.. டிரம்ப் எச்சரிக்கை..
- இனிமே ஹோர்மூஸ் எங்க கண்ட்ரோல்!.. கப்பலுக்கு 20 சதவீதம் வரி!. டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவிப்பு..
மீண்டும் 50% வரிவிதித்த அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்... திருந்தவே மாட்டாரா?
அமெரிக்க அதிபராக பொறுப்பேற்றது முதல் டொனால்ட் டிரம்ப் பல்வேறு நாடுகளுக்கு திடீர் திடீரென வரி விதிப்பதும், சில மாதங்கள் கழித்து அந்த வரியை திரும்ப பெறுவதும் வாடிக்கையாகிவிட்டது. இந்த அரசியல் நாடகத்தை அவர் அடிக்கடி அரங்கேற்றி வரும் நிலையில், தற்போது மீண்டும் கனடா நாட்டின் மீது ஐம்பது சதவீத இறக்குமதி வரியை விதிப்பதாக அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.
அமெரிக்காவின் வாகனங்கள், ஆல்கஹால் மற்றும் பால் பொருட்கள் ஏற்றுமதிக்கு எதிராக கனடா முறையற்ற மற்றும் நியாயமற்ற வர்த்தக விதிகளை பின்பற்றி வருவதாகக் குற்றம் சாட்டியுள்ள டிரம்ப், அதற்காகவே இந்த வரிவிதிப்பு அமல்படுத்தப்படுவதாக விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
உலகின் பல நாடுகளும் டிரம்ப்பின் இந்த அதிரடி வர்த்தக கொள்கைகளால் அதிர்ச்சியும் குழப்பமும் அடைந்து வரும் வேளையில், கனடா அரசு மற்றும் அந்நாட்டு மக்கள் இதைப் பற்றி துளியும் கவலைப்படாமல் தங்களது வழக்கமான பணிகளை தொடர்ந்து கவனித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
அமெரிக்காவின் இந்த மிரட்டல்களுக்கும் வரி உயர்வுகளுக்கும் அடிபணியாமல், தங்களது பொருளாதார கொள்கைகளில் உறுதியாக இருக்க கனடா முடிவு செய்துள்ளது. சர்வதேச வர்த்தக சந்தையில் வல்லரசு நாடுகளுக்கு இடையே நிலவி வரும் இந்தத் தொடர் பனிப்போர் உலக அளவில் பெரும் பொருளாதார விவாதங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
மீண்டும் 50% வரிவிதித்த அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்... திருந்தவே மாட்டாரா?
அமெரிக்க அதிபராக பொறுப்பேற்றது முதல் டொனால்ட் டிரம்ப் பல்வேறு நாடுகளுக்கு திடீர் திடீரென வரி விதிப்பதும், சில மாதங்கள் கழித்து அந்த வரியை திரும்ப பெறுவதும் வாடிக்கையாகிவிட்டது. இந்த அரசியல் நாடகத்தை அவர் அடிக்கடி அரங்கேற்றி வரும் நிலையில், தற்போது மீண்டும் கனடா நாட்டின் மீது ஐம்பது சதவீத இறக்குமதி வரியை விதிப்பதாக அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.
உக்ரைன் நாட்டின் கப்பல் மீது தாக்குதல்.. 4 இந்தியர்கள் பலி.. மத்திய அரசு கடும் கண்டனம்..
உக்ரைன் நாட்டின் துறைமுகத்திலிருந்து உணவு பொருட்கள் மற்றும் வணிக பொருட்களுடன் புறப்பட்டு சென்ற வர்த்தக கப்பல் மீது திடீர் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த கோர தாக்குதலில் கப்பலில் பணியாற்றிய நான்கு இந்திய மாலுமிகள் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளனர். அப்பாவி பணியாளர்கள் மற்றும் சர்வதேச வர்த்தகக் கப்பல்கள் மீது நடத்தப்பட்ட இந்த வன்முறை தாக்குதலுக்கு இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தனது கடுமையான கண்டனத்தைப் பதிவு செய்துள்ளது.
ஆந்திராவை தொடர்ந்து பீகாரிலும் கொரோனா.. தந்தை மகள் மருத்துவமனையில் அனுமதி...
ஆந்திப் பிரதேசத்தை தொடர்ந்து பீகாரிலும் தந்தை மற்றும் மகளுக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் நாடு முழுவதும் மீண்டும் ஒரு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏற்கனவே ஆந்திராவில் இரண்டு பேருக்கு இந்நோய் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்ட நிலையில், தற்போது பீகாரின் பாகல்பூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 65 வயது தந்தை மற்றும் அவரது 35 வயது மகளுக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.