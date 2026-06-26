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சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் நிதி முறைகேடு: ரூ.6.32 கோடி எங்கே போனது?

சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில்
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (09:43 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (09:41 IST)
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சிதம்பரம் ஸ்ரீ நடராஜர் கோவில் நிர்வாகம் தொடர்பாக, இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் தாக்கல் செய்த கூடுதல் பிரமாண பத்திரத்தில் அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. கடந்த 2009 முதல் 2014 ஆம் ஆண்டு வரை, கோவிலில் சட்டவிரோதமாக செயல்பட்ட அரசு செயல் அலுவலர், உண்டியல் வசூல் மற்றும் பிரசாத விற்பனை மூலம் மொத்தம் ரூ. 9.48 கோடி வசூலித்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆனால், நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு பின் 2014 இல் நிர்வாகம் பொது தீட்சிதர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டபோது, வெறும் ரூ. 3.16 கோடி மட்டுமே அவர்களிடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 
அரசு செயல் அலுவலர் கோவிலில் இருந்த காலகட்டத்தில், நிதியிலிருந்து பூஜைகளுக்கோ அல்லது திருவிழாக்களுக்கோ ஒரு ரூபாய் கூட செலவிடவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. கோவிலில் அன்னதானம் எதுவும் செய்யப்படவில்லை; தூய்மை பணிகள் மற்றும் பாதுகாப்புச் செலவுகள் அனைத்தையும் பொது தீட்சிதர்களே கவனித்துக் கொண்டுள்ளனர். அப்படியென்றால், வசூலான தொகையில் வெறும் மூன்றில் ஒரு பகுதியை மட்டும் ஒப்படைத்துவிட்டு, மீதமுள்ள ரூ.6,31,89,998 ( பணத்தை எங்கே மறைத்தார்கள் என்ற கேள்வி எழுகிறது.
 
சட்டப்படி ஒப்படைக்கப்பட வேண்டிய இந்த 6.32 கோடி ரூபாய் நிதியை தராமல் முறைகேடு செய்த அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் மீது உரிய விசாரணை நடத்தி, கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மாண்புமிகு அமைச்சர் ரமேஷ் அவர்களுக்குக் கோரிக்கைகள் வலுத்து வருகின்றன.
 
 
Edited by Siva
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Webdunia

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