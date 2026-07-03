  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Report Temple Malpractices and Bribery Directly to Me: HR&CE Minister S. Ramesh's Major Announcement via E-mail
Written By
Last Updated : Friday, 3 July 2026 (11:49 IST)

கோயில் முறைகேடுகள், லஞ்சப் புகார்களை நேரடியாக அனுப்பலாம்: அமைச்சர் எஸ்.ரமேஷ் அதிரடி அறிவிப்பு!

இந்து சமய அறநிலையத்துறை
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (11:48 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (11:49 IST)
google-news
தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள திருக்கோயில்களில் நடைபெறும் முறைகேடுகள் மற்றும் ஊழல்களைத் தடுக்கும் நோக்கில், புதிய இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் எஸ்.ரமேஷ் அதிரடி அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் தனது அதிகாரப்பூர்வ சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில் பொதுமக்களுக்கு முக்கிய வேண்டுகோள் ஒன்றை விடுத்துள்ளார்.
 
அவரது அறிவிப்பில், "கோயில்களில் நடைபெறும் முறைகேடுகள், சட்டவிரோதமாகப் பணம் வசூலித்தல், திருக்கோயில் திருப்பணிகளில் முறைகேடு மற்றும் கோயில் வேலைவாய்ப்புகளுக்கு லஞ்சம் பெறுதல் போன்ற குற்றச்சாட்டுகள் இருந்தால், பொதுமக்கள் தகுந்த ஆதாரங்கள் மற்றும் விளக்கங்களுடன் எனது தனிப்பட்ட இ-மெயில் முகவரிக்கு ([email protected]) புகார்களை அனுப்பலாம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
 
மேலும், பெறப்படும் புகார்கள் மீது தாமதமின்றி, அவரும் அவரது அமைச்சக அலுவலகமும் நேரடியாகத் தலையிட்டு உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான அனைத்து வழிவகைகளையும் செய்யும் என்றும் அவர் உறுதியளித்துள்ளார். ஆன்மிகத் தலங்களில் தூய்மையான மற்றும் வெளிப்படையான நிர்வாகத்தை உறுதி செய்ய அமைச்சர் ரமேஷ் எடுத்துள்ள இந்த அதிரடி டிஜிட்டல் ஆக்ஷன் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

த.வெ.க ஆட்சியை கவிழ்க்க சதியா? இசிஆர் நட்சத்திர ஓட்டலில் திமுக - அதிமுக பிரமுகர்கள் ரகசிய ஆலோசனையா?

த.வெ.க ஆட்சியை கவிழ்க்க சதியா? இசிஆர் நட்சத்திர ஓட்டலில் திமுக - அதிமுக பிரமுகர்கள் ரகசிய ஆலோசனையா?தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் புதிய தகவல் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கும் நோக்கோடும், அதன் அரசியல் நகர்வுகளை முடக்கும் வகையிலும், ஆளுங்கட்சியான திமுக மற்றும் முக்கிய எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவின் முக்கிய பிரமுகர்கள் இணைந்து ரகசிய ஆலோசனை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

அதிரடியாக உயர்ந்த தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை: சவரன் ரூ.1,09,600-ஐ எட்டியது!

அதிரடியாக உயர்ந்த தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை: சவரன் ரூ.1,09,600-ஐ எட்டியது!சென்னையில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை இன்று ஒரே நாளில் அதிரடியாக உயர்ந்து புதிய உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்ட ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை, இன்று மிகக் கடுமையான உயர்வைச் சந்தித்துள்ளது நுகர்வோரிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கம்ப்யூட்டர் டீச்சரே இல்லையா? விருதுநகர் அரசு பள்ளியில் கணினிகள் தூசி படிந்து கிடந்ததை கண்டு அமைச்சர் கீர்த்தனா அதிர்ச்சி!

கம்ப்யூட்டர் டீச்சரே இல்லையா? விருதுநகர் அரசு பள்ளியில் கணினிகள் தூசி படிந்து கிடந்ததை கண்டு அமைச்சர் கீர்த்தனா அதிர்ச்சி!விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளி ஒன்றில், தமிழக அமைச்சர் கீர்த்தனா திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது பள்ளியில் உள்ள கணினி ஆய்வகத்திற்கு சென்று அவர் பார்வையிட்டார். அங்கு மாணவர்களின் பயன்பாட்டிற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த கணினிகள் அனைத்தும் பல நாட்களாக பயன்படுத்தப்படாமல், தடிமனான தூசிகள் படிந்து கிடக்கையை கண்டு அமைச்சர் கடும் அதிர்ச்சியடைந்தார்.

குதிரை பேரம் என்றால் என்ன? சன் டிவி நிருபருக்கு பாடம் எடுத்த பிரவீன் சக்ரவர்த்தி

குதிரை பேரம் என்றால் என்ன? சன் டிவி நிருபருக்கு பாடம் எடுத்த பிரவீன் சக்ரவர்த்திதமிழக அரசியல் களம் தற்போது த.வெ.க மற்றும் திமுக இடையே காரசாரமான விவாதங்களால் சூடேறியுள்ளது. சமீபத்தில் த.வெ.க-வில் மாற்றுக்கட்சியினர் இணைந்தது குறித்து திமுகவின் சன் டிவி நிருபர் கேள்விகளை முன்வைத்த நிலையில், அதற்குப் பதிலடி தரும் வகையில் பிரவீன் சக்ரவர்த்தி சில அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார்.

ரூ.23 லட்சம் மோசடி: முன்னாள் அமைச்சர் உதவியாளர் எனகூறிய நபரின் வீட்டிற்கு சீல்! DVAC அதிரடி

ரூ.23 லட்சம் மோசடி: முன்னாள் அமைச்சர் உதவியாளர் எனகூறிய நபரின் வீட்டிற்கு சீல்! DVAC அதிரடிஅரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டத்தை சேர்ந்த இளஞ்செழியன் என்பவர், முன்னாள் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் சிவசங்கரனின் உதவியாளர் என்று கூறிக்கொண்டு, அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக பலரிடம் பணம் வசூலித்ததாக புகார் எழுந்துள்ளது. குறிப்பாக, அரசு பணி பெற்று தருவதாகக் கூறி சுமார் 23 லட்ச ரூபாய் லஞ்சம் பெற்றதாக அவர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினருக்கு புகார்கள் வந்தன.