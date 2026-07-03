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கோயில் முறைகேடுகள், லஞ்சப் புகார்களை நேரடியாக அனுப்பலாம்: அமைச்சர் எஸ்.ரமேஷ் அதிரடி அறிவிப்பு!
தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள திருக்கோயில்களில் நடைபெறும் முறைகேடுகள் மற்றும் ஊழல்களைத் தடுக்கும் நோக்கில், புதிய இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் எஸ்.ரமேஷ் அதிரடி அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் தனது அதிகாரப்பூர்வ சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில் பொதுமக்களுக்கு முக்கிய வேண்டுகோள் ஒன்றை விடுத்துள்ளார்.
அவரது அறிவிப்பில், "கோயில்களில் நடைபெறும் முறைகேடுகள், சட்டவிரோதமாகப் பணம் வசூலித்தல், திருக்கோயில் திருப்பணிகளில் முறைகேடு மற்றும் கோயில் வேலைவாய்ப்புகளுக்கு லஞ்சம் பெறுதல் போன்ற குற்றச்சாட்டுகள் இருந்தால், பொதுமக்கள் தகுந்த ஆதாரங்கள் மற்றும் விளக்கங்களுடன் எனது தனிப்பட்ட இ-மெயில் முகவரிக்கு ([email protected]) புகார்களை அனுப்பலாம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், பெறப்படும் புகார்கள் மீது தாமதமின்றி, அவரும் அவரது அமைச்சக அலுவலகமும் நேரடியாகத் தலையிட்டு உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான அனைத்து வழிவகைகளையும் செய்யும் என்றும் அவர் உறுதியளித்துள்ளார். ஆன்மிகத் தலங்களில் தூய்மையான மற்றும் வெளிப்படையான நிர்வாகத்தை உறுதி செய்ய அமைச்சர் ரமேஷ் எடுத்துள்ள இந்த அதிரடி டிஜிட்டல் ஆக்ஷன் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
Edited by Siva
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