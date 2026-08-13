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  4. cm new office will be ready within three months
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்

முதல்வர் விஜய்யின் புதிய அலுவலகம்.. 3 மாதங்களில் முடிக்க கெடு விதிப்பு...

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Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (16:20 IST)
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சென்னை தலைமை செயலகத்தில் உள்ள புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் இருந்து, நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையின் பத்தாவது மாடிக்கு முதல்வர் விஜய்யின் அலுவலகம் மாற்றப்படவுள்ளது. இதற்கான பணிகள் தற்போது தீவிரமாகத் திட்டமிடப்பட்டு வருகின்றன. 
 
புதிய அலுவலகத்தை மாற்றுவதற்கும், நவீன வசதிகளுடன் மேம்படுத்துவதற்கும் வசதியாக, பொதுப்பணித்துறை சார்பில் ஐந்து கோடி ரூபாய் செலவில் குறுகிய கால டெண்டர் விடப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த அலுவலக மாற்ற பணிகளை எந்தவித தாமதமும் இன்றி விரைவாக முடித்துக்கொடுக்க வேண்டும் என்று கடுமையான உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, இப்பணிகள் அனைத்தையும் வரக்கூடிய மூன்று மாதங்களுக்குள்ளாக முழுமையாக பேசி முடிக்க வேண்டும் என்று காலக்கெடு அல்லது இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
இந்த திடீர் அலுவலக இடமாற்றம் மற்றும் அதற்கான துரித நடவடிக்கைகள் தலைமை செயலக வட்டாரத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. பணிகள் முடிந்தவுடன் முதல்வர் அலுவலகம் புதிய இடத்திற்கு முழுமையாக இயங்க தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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