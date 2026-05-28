ஊழல் பண்ணினா எங்கள் பதவி காலி!.. அமைச்சர் ஆனந்த் ஓப்பன் டாக்!...
2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பிரச்சாரத்தின் போது தவெக தலைவர் விஜய் ‘நான் ஊழல் செய்ய மாட்டேன்.. எனக்கு அது அவசியமில்லை.. நான் மட்டுமல்ல.. என் கட்சியில் யாரையும் ஊழல் செய்ய விடமாட்டேன்.. மக்கள் பணத்தை தொட மாட்டேன்’ என வாக்குறுதி அளித்தார்.
அதை நம்பியே தற்போது மக்கள் தவெகவுக்கு வாக்களித்தார்கள். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆட்சி தமிழகத்தில் அமைந்து விஜயும் முதல்வராக மாறியிருக்கிறார். அதோடு அவரின் ரசிகர் மன்றத்தில் பல வருடங்களாக இருந்த பலரும் எம்.எல்.ஏ மற்றும் அமைச்சர்களாக மாறியிருக்கிறார்கள்..
ஒருபக்கம், அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களின் பதவிகளை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்து வருவதால் தவெக குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடுகிறது என எடப்பாடி பழனிச்சாமி, முன்னாள் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் ஆகியோர் தொடர்ந்து பேசி புகார் சொல்லி வருகிறார்கள்.
இந்நிலையில், நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் என்.ஆனந்த் ‘எல்லோரும் பல கோடி ரூபாய் செலவு செய்தார்கள். ஆனால் நாங்கள் 75 ஆயிரம், இரண்டு லட்சம், மூன்று லட்சம் மட்டுமே செலவு செய்து எம்.எல்.ஏவாக மாறியிருக்கிறோம். இது தவெகவில் மட்டுமே நடக்கும்.. நாங்க அதிக செலவு செய்யல.. எனவே லஞ்சம் வாங்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை.. ஊழல் செய்ய மாட்டோம். அப்படி நாங்கள் ஊழல் செய்தால் அடுத்த நிமிடமே தலைவர் விஜய் எங்களை பதவியிலிருந்து தூக்கி விடுவார்’ எனக் கூறியிருக்கிறார்.
