  த‌மிழக‌ம்
Last Modified: Thursday, 28 May 2026 (14:47 IST)

ஊழல் பண்ணினா எங்கள் பதவி காலி!.. அமைச்சர் ஆனந்த் ஓப்பன் டாக்!...

Publish: Thu, 28 May 2026 (14:47 IST) Updated: Thu, 28 May 2026 (14:49 IST)
2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பிரச்சாரத்தின் போது தவெக தலைவர் விஜய் ‘நான் ஊழல் செய்ய மாட்டேன்.. எனக்கு அது அவசியமில்லை.. நான் மட்டுமல்ல.. என் கட்சியில் யாரையும் ஊழல் செய்ய விடமாட்டேன்.. மக்கள் பணத்தை தொட மாட்டேன்’ என வாக்குறுதி அளித்தார்.

அதை நம்பியே தற்போது மக்கள் தவெகவுக்கு வாக்களித்தார்கள். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆட்சி தமிழகத்தில் அமைந்து விஜயும் முதல்வராக மாறியிருக்கிறார். அதோடு அவரின் ரசிகர் மன்றத்தில் பல வருடங்களாக இருந்த பலரும் எம்.எல்.ஏ மற்றும் அமைச்சர்களாக மாறியிருக்கிறார்கள்..

ஒருபக்கம், அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களின் பதவிகளை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்து வருவதால் தவெக குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடுகிறது என எடப்பாடி பழனிச்சாமி, முன்னாள் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் ஆகியோர் தொடர்ந்து பேசி புகார் சொல்லி வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில், நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் என்.ஆனந்த் ‘எல்லோரும் பல கோடி ரூபாய் செலவு செய்தார்கள். ஆனால் நாங்கள் 75 ஆயிரம், இரண்டு லட்சம், மூன்று லட்சம் மட்டுமே செலவு செய்து எம்.எல்.ஏவாக மாறியிருக்கிறோம். இது தவெகவில் மட்டுமே நடக்கும்.. நாங்க அதிக செலவு செய்யல.. எனவே லஞ்சம் வாங்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை.. ஊழல் செய்ய மாட்டோம். அப்படி நாங்கள் ஊழல் செய்தால் அடுத்த நிமிடமே தலைவர் விஜய் எங்களை பதவியிலிருந்து தூக்கி விடுவார்’ எனக் கூறியிருக்கிறார்.

சீனாவிடமிருந்து வெளியேறி Hisense TV நிறுவனத்துடன் இணையும் LG..செல்போன், டிவி, ஃபிரிஜ், வாசிங் மெஷின், ஃபேன், ஏசி உள்ளிட்ட பொதுமக்கள் பயன்படுத்தும் பெரும்பாலான எலக்ட்ரிக் சாதனங்களை சீனாவே அதிகமாக உற்பத்தி செய்து விற்பனை செய்து வருகிறது.

எடப்பாடியாரின் சுயநல அரசியல்.. அதிமுக அழிகிறது.. தவெக வளர்கிறது...ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்கு பின் அதிமுக சந்தித்த உட்கட்சிப் பூசல்களும் எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் சில தன்னிச்சையான முடிவுகளும் அக்கட்சியை பலவீனப்படுத்தியுள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.

பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ.. சென்னை மக்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ்...சென்னை மெட்ரோ இரயில் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்ட பணிகள் மிக அதிவேகமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், சென்னை மக்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. பூந்தமல்லி முதல் வடபழனி வரையிலான மெட்ரோ இரயில் பாதை தற்போது திறப்பு விழாவிற்கு தயாராகியுள்ளது. இந்த வழித்தடத்தில் எப்போது வேண்டுமானாலும் மெட்ரோ இரயில் சேவையை தொடங்கலாம் என்று சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம் தமிழ்நாடு அரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

தவெக மீது அதிருப்தில் காங்கிரஸ்?!.. விஜயை ராகுல் சந்திக்காமல் போனதன் பின்னணி!..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. ஆட்சியமைக்க மேலும் 10 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவை என்கிற நிலையில் திமுக கூட்டணியில் இருந்த கட்சிகளிடம் தவெக ஆதரவு கேட்டது.

கோரிக்கை வைத்த 20 நாட்களில் பேருந்து வசதி.. திராவிடம் 60 வருடங்களில் சாதிக்காததை 10 நாளில் சாதித்த தவெக அரசு...சிவகாசி டூ சாத்தூர் சாலையில் அமைந்துள்ள கோணம்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்த பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவிகள், தங்களுக்கு முறையான பேருந்து வசதி இல்லாததால் படும் அவஸ்தைகளை விளக்கி சமூக வலைத்தளங்களில் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருந்தனர். அந்த வீடியோவில், "தமிழக முதல்வர்" தளபதி விஜய்க்கு தங்களின் கோரிக்கையை உருக்கமாக முன்வைத்திருந்தனர்.