ரூ.94 லட்சம் மதிப்புள்ள ஆடம்பரமான வாட்ச் பறிமுதல்.. துபாயில் இருந்து வந்த பயணி கைது...
துபாய் விமான நிலையத்தில் இருந்து டெல்லி இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வந்த பயணியிடமிருந்து சுங்கத்துறையினர் சுமார் ரூ.94 லட்சம் மதிப்புள்ள ஆடம்பரமான படேக் பிலிப் கைிகாரியத்தை பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.
முன்கூட்டியே கிடைத்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில், சுங்கத் துறையினர் அந்த பயணியை பசுமை வழித்தடத்தில் தடுத்து நிறுத்தி சோதனையிட்டனர். அப்போது அவர் மறைத்து எடுத்துவந்த விலைமதிப்பற்ற சுவிஸ் நாட்டு வாட்ச் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
பழைய அல்லது பயன்படுத்தப்பட்ட பொருளாக இருந்தாலும், அது இந்திய சுங்க விதிகளுக்கு உட்பட்டதே ஆகும். இந்தியாவில் விமானத்தில் வரும் பயணிகளுக்கான பொதுவான வரிவிலக்கு வரம்பு ரூ.75,000 மட்டுமே. ஆனால், இந்த வைர வாட்சின் மதிப்பு இதை விட பல மடங்கு அதிகமாக இருந்ததாலும், சரியான முறையில் சுங்கத் துறை வரியைச் செலுத்தாமல் கடத்த முயன்றதாலும் இது பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
மேலும், சுங்கச் சட்டம் 1962-ன் கீழ் அந்தப் பயணி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். வெளிநாடுகளிலிருந்து மதிப்புமிக்க பொருட்களைக் கொண்டுவருவோர் முறையான அறிவிப்பை வழங்கி சிவப்பு வழித்தடத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என சுங்கத் துறை எச்சரித்துள்ளது.