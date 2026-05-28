பதவி கிடைக்கலன்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க.. அடுத்த எலக்சன் வருது!.. அமைச்சர் ஆனந்த்
தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. தவெக ஆட்சி அமைக்க காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் போன்ற கட்சிகள் ஆதரவு கொடுத்துள்ளன. இதையடுத்து அதில் கம்யூனிஸ்ட் தவிர மற்ற கட்சிகளுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது, தமிழகத்தில் 60 வருடங்களுக்குப் பின் கூட்டணி ஆட்சி மலர்ந்திருக்கிறது.
அதேபோல், தவெகவின் முக்கிய நிர்வாகிகளாக இருந்த ஆனந்த், செங்கோட்டையன், ஆதவ் அர்ஜுனா, ராஜ் மோகன், அருண் ராஜ், சிடி நிர்மல்குமார் உள்ளிட்ட பலருக்கும் அமைச்சரவையில் இடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இந்நிலையில் தவெக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் பேசிய தவெக அமைச்சர் என்.ஆனந்த் ‘32 வருடங்களாக தலைவர் சூப்பர் ஸ்டார் ஆவார், முதலமைச்சராவார் என எதிர்பார்த்து எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் போஸ்டர் ஒட்டி உழைத்தவர்கள்தான் தற்போது எம்.எல்.ஏ-க்களாகவும், அமைச்சர்களாகவும் மாறியிருக்கிறார்கள். அப்படி உழைப்பவர்கள் இன்னும் பலர் இருக்கிறார்கள். பதவி கிடைக்குமோ கிடைக்கதோ என அவர்களுக்கு பயம் வேண்டாம். விரைவிலேயே உள்ளாட்சி தேர்தல் வரவுள்ளது’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்.
சென்னை மெட்ரோ இரயில் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்ட பணிகள் மிக அதிவேகமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், சென்னை மக்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. பூந்தமல்லி முதல் வடபழனி வரையிலான மெட்ரோ இரயில் பாதை தற்போது திறப்பு விழாவிற்கு தயாராகியுள்ளது. இந்த வழித்தடத்தில் எப்போது வேண்டுமானாலும் மெட்ரோ இரயில் சேவையை தொடங்கலாம் என்று சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம் தமிழ்நாடு அரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.
சிவகாசி டூ சாத்தூர் சாலையில் அமைந்துள்ள கோணம்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்த பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவிகள், தங்களுக்கு முறையான பேருந்து வசதி இல்லாததால் படும் அவஸ்தைகளை விளக்கி சமூக வலைத்தளங்களில் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருந்தனர். அந்த வீடியோவில், "தமிழக முதல்வர்" தளபதி விஜய்க்கு தங்களின் கோரிக்கையை உருக்கமாக முன்வைத்திருந்தனர்.