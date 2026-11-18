2 நாட்கள் உயர்ந்த பங்குச்சந்தை இன்று திடீர் சரிவு.. என்ன காரணம்?
தொடர்ந்து இரண்டு நாட்களாக சந்தை ஏறுமுகத்தில் இருந்ததை தொடர்ந்து, இன்றைய வர்த்தகத்தில் இந்திய பங்குச்சந்தைக் குறியீடுகளான சென்செக்ஸ் மற்றும் நிஃப்டி சரிவுடன் தொடங்கின.
காலை நிலவரப்படி, பிஎஸ்இ சென்செக்ஸ் 93 புள்ளிகள் சரிந்து 82,438 புள்ளிகளிலும், நிஃப்டி 40 புள்ளிகள் குறைந்து 25,346 புள்ளிகளிலும் வர்த்தகமானது. எஸ்பிஐ மற்றும் ஐசிஐசிஐ வங்கி போன்ற சில முன்னணி வங்கிப் பங்குகள் வாங்கும் ஆர்வத்தை தூண்டினாலும், கடந்த சில நாட்களாக சந்தை தொடர்ச்சியாக உயர்ந்ததால் முதலீட்டாளர்கள் லாபத்தை ஈட்டும் நோக்கில் பங்குகளை விற்று வருவதே இந்த மந்தமான தொடக்கத்திற்குக் காரணமாகும்.
அந்நிய முதலீட்டாளர்களின் தொடர்ச்சியான வருகை மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைவு போன்ற காரணங்களால் இந்திய சந்தை கடந்த சில நாட்களாக நல்ல எழுச்சியைக் கண்டது. இருப்பினும், தற்போதைய உயர்வான நிலைக்குப் பிறகு சந்தையில் ஒரு சிறிய திருத்தம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக புள்ளிவிவர வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இருப்பினும், பெருநிறுவனங்களின் லாப ஈட்டல் மற்றும் வலுவான அடிப்படைகள் காரணமாக, சந்தை குறையும் போதெல்லாம் முதலீட்டாளர்கள் பங்குகளை வாங்குவதற்கு ஆர்வம் காட்டுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உயர்ந்த பணவீக்கம் மற்றும் ரிசர்வ் வங்கியின் வட்டி விகித உயர்வு போன்ற சவால்கள் இருந்தாலும், சந்தையின் ஒட்டுமொத்தப் போக்கு சாதகமாகவே தொடர்கிறது.