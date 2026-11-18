தீபாவளி பண்டிகை முடிந்ததும் விலையை ஏற்றிய ரெட்மி.. மெமரி சிப் விலை உயர்வு தான் காரணமா?
தீபாவளி பண்டிகை முடிந்த நிலையில், இந்தியாவில் சியோமி நிறுவனம் தனது பிரபலமான ரெட்மி ஸ்மார்ட்போன்களின் விலையை அதிரடியாக உயர்த்தியுள்ளது.
ரெட்மி மற்றும் ரெட்மி நோட் சீரிஸ் உள்ளிட்ட சுமார் 19 வகையான மாடல்களின் விலைகள் சராசரியாக 10.02 சதவீதம் வரை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன. உலகளாவிய ரீதியில் மெமரி மற்றும் உதிரிப்பாகங்களின் விலை உயர்ந்துள்ளதே இந்த திடீர் விலை உயர்வுக்கு முக்கிய
க் காரணமாக கூறப்படுகிறது. சில மாடல்களின் விலை ரூ.3,000 முதல் ரூ.4,000 வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, ரெட்மி ஏ7 ப்ரோ 5ஜி மற்றும் ரெட்மி நோட் 17 சீரிஸ் போன்களின் விலைகள் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளன. தீபாவளி சலுகைகள் முடிவுக்கு வந்ததை அடுத்து இந்த புதிய விலை மாற்றங்கள் கடந்த நவம்பர் 16 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
எனினும், சில்லறை விற்பனையாளர்களிடம் பழைய ஸ்டாக் இன்னும் இருப்பதால், அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் சில கடைகளில் பழைய விலையிலேயே போன்களை வாங்க முடியும் என்றும் கூறப்படுகிறது. விலை உயர்வு குறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் வெளியாகவில்லை என்றாலும், இந்த திடீர் விலை ஏற்றம் நடுத்தர வாடிக்கையாளர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.