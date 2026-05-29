ஒருவழியாக தமிழகத்திற்கு டிஜிபி நியமனம்.. ஐபிஎஸ் அதிகாரி மகேஷ்குமார் அகர்வால்.. யார் இவர்?
தமிழகக் காவல்துறையின் புதிய சட்டம் - ஒழுங்கு டிஜிபி மற்றும் மாநில காவல் படைத் தலைவராக மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரி மகேஷ்குமார் அகர்வால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
டெல்லியில் உள்ள எல்லைப் பாதுகாப்புப் படையில் சிறப்பு தலைமை இயக்குநராக பணியாற்றி வந்த இவர், தற்போது தமிழகத்தின் மிக உயரிய காவல் துறை பொறுப்பை ஏற்கவுள்ளார்.
1994-ஆம் ஆண்டு பேட்ச்-ஐ சேர்ந்த ஐபிஎஸ் அதிகாரியான மகேஷ்குமார் அகர்வால், பரந்த பணி அனுபவமும் நேர்மையான ஆளுமையும் கொண்டவர். மத்திய அரசின் அயல் பணியில் இணைவதற்கு முன்பாக, தமிழக காவல்துறையில் சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர், சிபிசிஐடி CID) சிறப்புத் தலைமை இயக்குநர் மற்றும் ஆயுதப்படையின் தலைமை இயக்குநர் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய மற்றும் சவாலான பொறுப்புகளை அவர் திறம்பட வகித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மத்திய பணியாளர் தேர்வாணையம் மற்றும் மாநில அரசின் உயர் மட்ட ஆலோசனைகளுக்கு பிறகு, உச்ச நீதிமன்ற வழிகாட்டுதல்களின்படி இரண்டு ஆண்டுகள் நிலையான பணிக்கால அடிப்படையில் இந்த அதிகாரப்பூர்வ நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அரசுக் கல்லூரிகளில் இளநிலை பாடப்பிரிவுக்கு விண்ணப்பிக்க அவகாசம் நீட்டிப்பு.. முக்கிய அறிவிப்பு..!
தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் 2026-2027ஆம் கல்வியாண்டிற்கான இளநிலை பட்டப்படிப்புகளில் சேருவதற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் வரும் ஜூன் 1-ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக இதற்கான கால அவகாசம் முடிவடைய இருந்த நிலையில், மாணவர்களின் நலன் மற்றும் கோரிக்கைகளைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த அதிரடி நீட்டிப்பு உத்தரவை உயர்கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ளது.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் புதுநகர் பகுதியில் 2023-ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் கட்டப்பட்ட அரசுப் பள்ளி ஒன்றின் வகுப்பறை மேற்கூரை திடீரென இடிந்து விழுந்து விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது. தற்போது மாணவர்களுக்கு கோடை விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளதால், வகுப்பறையில் மாணவர்கள் யாரும் இல்லாத சூழலில் மாபெரும் உயிர்ச்சேதமும் அசம்பாவிதமும் அதிர்ஷ்டவசமாக தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.