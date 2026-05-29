  4. Deadline for Tamil Nadu Government Arts and Science College UG Applications Extended till June 1
Last Updated : Friday, 29 May 2026 (18:14 IST)

அரசுக் கல்லூரிகளில் இளநிலை பாடப்பிரிவுக்கு விண்ணப்பிக்க அவகாசம் நீட்டிப்பு.. முக்கிய அறிவிப்பு..!

தமிழ்நாடு
Publish: Fri, 29 May 2026 (18:13 IST) Updated: Fri, 29 May 2026 (18:14 IST)
தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் 2026-2027ஆம் கல்வியாண்டிற்கான இளநிலை பட்டப்படிப்புகளில் சேருவதற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் வரும் ஜூன் 1-ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக இதற்கான கால அவகாசம் முடிவடைய இருந்த நிலையில், மாணவர்களின் நலன் மற்றும் கோரிக்கைகளைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த அதிரடி நீட்டிப்பு உத்தரவை உயர்கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ளது.
 
இதன் மூலம், இதுவரை விண்ணப்பிக்க தவறிய அல்லது 12-ஆம் வகுப்பு துணைத் தேர்வு முடிவுகளுக்காக காத்திருக்கும் மாணவ, மாணவிகள் இந்த நல்வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள மாணவர்கள் www.tngasa.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதள முகவரியின் வாயிலாக ஆன்லைனில் தங்களது விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்கலாம். இணையதள வசதி இல்லாத கிராமப்புற மாணவர்கள், கல்லூரிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சேர்க்கை உதவி மையங்கள் மூலமாக விண்ணப்பிக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
 
விண்ணப்பிக்கும் செயல்முறைகள் ஜூன் 1 அன்றுடன் நிறைவடைவதை தொடர்ந்து, மாணவர்களின் மதிப்பெண் தரவரிசைப் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டு, அதன்பின்னர் கலந்தாய்வு தேதிகள் குறித்த அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
