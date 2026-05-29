தொடர்புடைய செய்திகள்
- நீங்க டைம் எடுத்து கத்துக்கிற வரை தமிழ்நாடு தாங்காது சி.எம்.சார்!.. உதயநிதி கோபம்!...
- பெரிய ஓட்டல்ல சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்குது.. பொங்கல் சூப்பரா இருக்குது.. அம்மா ஆட்சியில கூட இப்படி இருந்ததில்லை.. அம்மா உணவக பயனர்கள்..
- ஊழியர்கள் மட்டும் டிஸ்மிஸ், அர்ச்சகருக்கு மட்டும் தடை.. என்ன காரணம்? அமைச்சர் ரமேஷ் விளக்கம்..
- தகுதியற்ற வேட்பாளர்களுக்கு வாரி வழங்கப்பட்ட வாய்ப்பு: காங்கிரஸ் தலைமை குறித்து ஜோதிமணி குற்றச்சாட்டு...
- கவின் படுகொலைக்கு விஜய் ஏன் குரல் கொடுக்கலைன்னு கேட்டீங்களே.. குரல் கொடுக்குறது முக்கியம் அல்ல.. ஆக்சன் எடுக்குறதுதான் முக்கியம்...
அரசுக் கல்லூரிகளில் இளநிலை பாடப்பிரிவுக்கு விண்ணப்பிக்க அவகாசம் நீட்டிப்பு.. முக்கிய அறிவிப்பு..!
தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் 2026-2027ஆம் கல்வியாண்டிற்கான இளநிலை பட்டப்படிப்புகளில் சேருவதற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் வரும் ஜூன் 1-ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக இதற்கான கால அவகாசம் முடிவடைய இருந்த நிலையில், மாணவர்களின் நலன் மற்றும் கோரிக்கைகளைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த அதிரடி நீட்டிப்பு உத்தரவை உயர்கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ளது.
இதன் மூலம், இதுவரை விண்ணப்பிக்க தவறிய அல்லது 12-ஆம் வகுப்பு துணைத் தேர்வு முடிவுகளுக்காக காத்திருக்கும் மாணவ, மாணவிகள் இந்த நல்வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள மாணவர்கள் www.tngasa.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதள முகவரியின் வாயிலாக ஆன்லைனில் தங்களது விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்கலாம். இணையதள வசதி இல்லாத கிராமப்புற மாணவர்கள், கல்லூரிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சேர்க்கை உதவி மையங்கள் மூலமாக விண்ணப்பிக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
விண்ணப்பிக்கும் செயல்முறைகள் ஜூன் 1 அன்றுடன் நிறைவடைவதை தொடர்ந்து, மாணவர்களின் மதிப்பெண் தரவரிசைப் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டு, அதன்பின்னர் கலந்தாய்வு தேதிகள் குறித்த அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Edited by Siva
அரசுக் கல்லூரிகளில் இளநிலை பாடப்பிரிவுக்கு விண்ணப்பிக்க அவகாசம் நீட்டிப்பு.. முக்கிய அறிவிப்பு..!
தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் 2026-2027ஆம் கல்வியாண்டிற்கான இளநிலை பட்டப்படிப்புகளில் சேருவதற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் வரும் ஜூன் 1-ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக இதற்கான கால அவகாசம் முடிவடைய இருந்த நிலையில், மாணவர்களின் நலன் மற்றும் கோரிக்கைகளைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த அதிரடி நீட்டிப்பு உத்தரவை உயர்கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ளது.
ஒருவழியாக தமிழகத்திற்கு டிஜிபி நியமனம்.. ஐபிஎஸ் அதிகாரி மகேஷ்குமார் அகர்வால்.. யார் இவர்?
திராவிட மாடல் ஆட்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறையின் அவலம்.. 2023ல் கட்டப்பட்ட பள்ளி மேற்கூரை இடிந்து விபத்து..!
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் புதுநகர் பகுதியில் 2023-ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் கட்டப்பட்ட அரசுப் பள்ளி ஒன்றின் வகுப்பறை மேற்கூரை திடீரென இடிந்து விழுந்து விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது. தற்போது மாணவர்களுக்கு கோடை விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளதால், வகுப்பறையில் மாணவர்கள் யாரும் இல்லாத சூழலில் மாபெரும் உயிர்ச்சேதமும் அசம்பாவிதமும் அதிர்ஷ்டவசமாக தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.