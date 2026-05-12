திருமாவளவன், பிரேமலதாவை இன்று சந்திக்கும் விஜய்?..
தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜயின் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மக்களிடம் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்தாலும் நேற்று, சட்டசபை நிகழ்வுக்கு பின் மதியம் 3 மணியளவில் சென்னை ஆழ்வாவார்பேட்டையில் உள்ள முன்னாள் முதல்வர் மற்றும் திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் வீட்டுக்கு சென்று அவரை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார் விஜய்.
அதன்பின் அங்கிருந்து அண்ணா நகர் சென்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் மற்றும் மூத்த அரசியல்வாதி வைகோவிடம் வாழ்த்து பெற்றார், அதன்பின் அக்கரை சென்று பாமக அன்புமணி ராமதாஸிடம் வாழ்த்து பெற்றார். அதன்பின் தனது வீட்டிற்கு செல்லும் வழியில் நீலாங்கரையில் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானை சந்தித்து அவரிடம் வாழ்த்து பெற்றார்.
இதையடுத்து விஜய் ஒரு நாகரிகமான அரசியலை முன்னெடுத்திருக்கிறார் என பல அரசியல் தலைவர்களும், அரசியல் விமர்சகர்களும் பாராட்டி வருகிறார்கள். நேற்று திருமாவளவன் சென்னையில் இல்லாததால் விஜய் அவரை சந்திக்கவில்லை என சொல்லப்படுகிறது எனது இன்று அவர் திருமாவளவனை நேரில் சந்திக்கவிருக்கிறார். அதேபோல் தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதாவையும் அவர் சந்திக்க வாய்ப்பிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது..
