Last Modified: Tuesday, 12 May 2026 (09:01 IST)

திருமாவளவன், பிரேமலதாவை இன்று சந்திக்கும் விஜய்?..

தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜயின் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மக்களிடம் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்தாலும் நேற்று, சட்டசபை நிகழ்வுக்கு பின் மதியம் 3 மணியளவில் சென்னை ஆழ்வாவார்பேட்டையில் உள்ள முன்னாள் முதல்வர் மற்றும் திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் வீட்டுக்கு சென்று அவரை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார் விஜய்.

அதன்பின் அங்கிருந்து அண்ணா நகர் சென்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் மற்றும் மூத்த அரசியல்வாதி வைகோவிடம் வாழ்த்து பெற்றார், அதன்பின் அக்கரை சென்று பாமக அன்புமணி ராமதாஸிடம் வாழ்த்து பெற்றார். அதன்பின் தனது வீட்டிற்கு செல்லும் வழியில் நீலாங்கரையில் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானை சந்தித்து அவரிடம் வாழ்த்து பெற்றார்.

இதையடுத்து விஜய் ஒரு நாகரிகமான அரசியலை முன்னெடுத்திருக்கிறார் என பல அரசியல் தலைவர்களும், அரசியல் விமர்சகர்களும் பாராட்டி வருகிறார்கள்.  நேற்று திருமாவளவன் சென்னையில் இல்லாததால் விஜய் அவரை சந்திக்கவில்லை என சொல்லப்படுகிறது எனது இன்று அவர் திருமாவளவனை நேரில் சந்திக்கவிருக்கிறார். அதேபோல் தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதாவையும் அவர் சந்திக்க வாய்ப்பிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது..

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக மூன்றாவது இடத்திற்கு சென்றுவிட்ட நிலையில் சிவி சண்முகம் மற்றும் எஸ்.பி.வேலுமணி தலைமையில் அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ஒரு அணியாக ஒன்று சேர்ந்துள்ளனர்.

தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் தொகுதி தேர்தல் முடிவு குறித்த வழக்கில், சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று மிக முக்கியமான தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.

தமிழக முதல்வர் விஜய் அவர்கள் 717 டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளை மூட உத்தரவிட்டிருப்பதை மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவரும், உலக நாயகனுமான கமல்ஹாசன் மனதார வரவேற்றுள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் கூறியதாவது:

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு 108 தொகுதிகள் மட்டுமே கிடைத்ததால் பெரும்பான்மைக்கு தேவையான 10 எம்எல்ஏக்களை காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தை கட்சி மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் கொடுத்தன. அதன் காரணமாகவே தவெக ஆட்சியமைத்து தற்போது விஜய் முதல்வராகவும் அமர்ந்திருக்கிறார்.

தமிழக முதல்வர் விஜய் அவர்கள், தமிழகத்தின் அடிப்படை உட்கட்டமைப்புகளை சீரமைப்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டி வருகிறார். அதன் தொடர்ச்சியாக, இன்று தலைமை செயலகத்தில் குடிநீர் விநியோகம் மற்றும் சாலை மேம்பாட்டுப் பணிகள் குறித்த உயர்மட்ட ஆலோசனை கூட்டத்தை அவர் நடத்தினார்.