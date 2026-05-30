5 தொகுதி இடைத்தேர்தல்!.. குழப்பத்தில் அதிமுக!. ஸ்கெட்ச் போடும் திமுக!....
தவெக தலைவர் மற்றும் தமிழக முதல்வர் விஜய் சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு என இரண்டு தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்டு இரண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றார். தற்போது பெரம்பூரை அவர் கையில் வைத்துக் கொண்ட நிலையில் திருச்சி கிழக்கு காலியாக இருக்கிறது.
அதேபோல் தங்களின் எம்.எல்.ஏ பதவிகளை ராஜினாமா செய்து விட்டு 4 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தவெகவுக்கு சென்று விட்டதால் அவர்கள் வெற்றி பெற்ற மதுராந்தகம், பெருந்துறை, தாராபுரம், அம்பாசமுத்திரம் ஆகிய நான்கு தொகுதிகளிலும் காலியாக இருக்கிறது. எனவே இந்த ஐந்து தொகுதிகளிலும் விரைவில் இடைத்தேர்தல் நடக்கவிருக்கிறது..
தவெகவால் திமுக கூட்டணி உடைந்து விட்டது. அதிமுகவோ இரண்டாக உடைந்து உட்கட்சி பூசலும் தற்போது அதிகரித்துவிட்டது. இன்னும் எத்தனை எம்.எல்.ஏக்கள் அதிமுகவிலிருந்து விலகி தவெக பக்கம் போவார்கள் என்கிற கலக்கத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இருக்கிறார்.
ஐந்து தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பொருத்தவரை இதில் வெற்றி பெற்று நம் பலத்தை காட்ட வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தில் திமுக இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. எனவே, சரியான வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்யும் வேலையில் அக்கட்சி இறங்கியுள்ளது. அப்படி வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே திமுக நிர்வாகிகளும், எம்.எல்.ஏக்களும் ஒரு நம்பிக்கையோடு கட்சியில் தொடர்வார்கள் எனக்கு திமுக தலைமை கருதுகிறது..
ஆனால் அதிமுகவோ இந்த இடைத்தேர்தலிலும் நாம் தோற்று போய்விட்டால் இன்னும் மேலும் சில எம்.எல்.ஏக்களும், கட்சி நிர்வாகிகளும் தவெக பக்கம் சென்று விடுவார்களோ என்கிற பயத்தில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்த ஐந்து தொகுதிகளிலும் தவெக வெற்றி பெற்று விட்டால் தவெக எம்.எல்.ஏக்களின் எண்ணிக்கை 112 ஆக உயர்ந்துவிடும். ஏனெனில் ஏற்கனவே தவெகவில் 107 எம்.எல்.ஏக்கள் இருக்கிறார்கள்.
அதோடு காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் கட்சிகளின் ஆதரவு இருப்பதால் ஐந்து வருடங்களுக்கு சுலபமாக ஆட்சியை நடத்தி விடலாம் என தவெக கணக்கு போடுகிறது
. ஐந்து தொகுதிகளில் நடைபெறவுள்ள இடைத்தேர்தல் தமிழக அரசியலில் முக்கிய முடிவுகளையும், நம்பிக்கைகளையும் கொண்டு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் 2026-2027ஆம் கல்வியாண்டிற்கான இளநிலை பட்டப்படிப்புகளில் சேருவதற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் வரும் ஜூன் 1-ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக இதற்கான கால அவகாசம் முடிவடைய இருந்த நிலையில், மாணவர்களின் நலன் மற்றும் கோரிக்கைகளைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த அதிரடி நீட்டிப்பு உத்தரவை உயர்கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ளது.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் புதுநகர் பகுதியில் 2023-ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் கட்டப்பட்ட அரசுப் பள்ளி ஒன்றின் வகுப்பறை மேற்கூரை திடீரென இடிந்து விழுந்து விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது. தற்போது மாணவர்களுக்கு கோடை விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளதால், வகுப்பறையில் மாணவர்கள் யாரும் இல்லாத சூழலில் மாபெரும் உயிர்ச்சேதமும் அசம்பாவிதமும் அதிர்ஷ்டவசமாக தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.