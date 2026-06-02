  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. a raja talk about vija talk in trichy
Written By
Last Modified: Tuesday, 2 June 2026 (18:04 IST)

சட்டசபையில் சைலண்ட்!.. திருச்சியில் துள்ளுகிறார்!.. விஜயை தாக்கிய ஆ.ராசா!...

raja vijay
Publish: Tue, 2 Jun 2026 (18:04 IST) Updated: Tue, 2 Jun 2026 (18:07 IST)
google-news
தமிழக முதல்வர் விஜய் நேற்று திருச்சிக்கு சென்றார். திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் அவருக்கு வாக்களித்த மக்களுக்கு நன்றி சொல்ல வருவதற்காக தவெக சார்பில் இந்த கூட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. வழக்கம் போல் அந்த கூட்டத்திலும் பிரச்சார வேனின் மீது நின்று வழக்கமான அதே ஸ்டைலில் திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்தும் நக்கலடித்தும் பேசினார் முதல்வர் விஜய்.
 
விஜய் தமிழக முதல்வரான பின் மக்களை சந்திக்கும் முதல் கூட்டம் என்பதால் தமிழக அரசின் திட்டங்களை பற்றியும், கடந்த 20 நாட்களாக தவெக ஆட்சியில் என்ன நடந்தது என்பதை பற்றியும், எதிர்கால திட்டங்களை பற்றியும் விஜய் பேசுவார் என எல்லோரும் எதிர்பார்த்தார்கள். ஆனால் பிரச்சாரத்தில் பேசுவது போல திமுகவை திட்டி பேசினார் விஜய்.
 
விஜயின் இந்த பேச்சை பலரும் கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார்கள். இந்நிலையில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஆ.ராசா ‘சட்டமன்றத்தில் தளர்வு, தயக்கம், சோர்வு, இயலாமை என இருந்த முதலமைச்சர் விஜய் திருச்சியில் எள்ளலும் துள்ளலுமாக பேசுகிறார். இரண்டையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள்.. கர்ஜிப்பதாக நினைத்து கத்தி பேசியுள்ளார்.. எழுதிக் கொடுத்தது யார்?
 
திமுகவுக்கும் தவெகவுக்கும் இடையேதான் போட்டி மற்றதெல்லாம் அல்லு சில்லு என்கிறார் விஜய். முதலமைச்சரே!.. உங்களுக்கு சங்கடமாக இல்லையா?.. அல்லு சில்லுகளின் வீட்டிற்கு நீங்களே சென்று சால்வை போட்டு ஓட்டை வாங்குனீர்களே!. அந்த அல்லு சில்லுகளிடம் கெஞ்சி கூத்தாடியது தில்லு முல்லா?.. அரசியல் அநாகரீகமா?’ என அவர் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்.

மேலும், தவெக தூயசக்தி அல்ல.. துப்பில்லாத சக்தி.. பிரதமருக்கு முன்னாள் உங்களின் சக்தி எங்கே போனது?.. மேகதாது பிரச்சனையில் டி.கே.சிவக்குமாருக்கு உங்கள் பதில் என்ன? என ராசா கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்.
 

ஆட்சியமைப்பது பற்றி ஸ்டாலின் சொன்னது இதுதான்!.. மார்க்சிஸ்ட் சண்முகம் பேட்டி!..

ஆட்சியமைப்பது பற்றி ஸ்டாலின் சொன்னது இதுதான்!.. மார்க்சிஸ்ட் சண்முகம் பேட்டி!..நடந்த முடிந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெகவுக்கு 108 தொகுதிகளும், திமுகவுக்கு 74 தொகுதிகளும் கிடைத்தன.

முக ஸ்டாலின் தோல்வி!. கோவில்களில் வேண்டுதல் வைக்கும் துர்கா ஸ்டாலின்!...

முக ஸ்டாலின் தோல்வி!. கோவில்களில் வேண்டுதல் வைக்கும் துர்கா ஸ்டாலின்!...அண்ணா. கருணாநிதி போன்ற கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் துவங்கிய கட்சிதான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம்.

அண்ணாமலை தனிக்கட்சி ஆரம்பித்தால் தமிழக அரசியலில் என்ன மாற்றம் ஏற்படும்?

அண்ணாமலை தனிக்கட்சி ஆரம்பித்தால் தமிழக அரசியலில் என்ன மாற்றம் ஏற்படும்?தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய மாற்றத்தை உருவாக்கத் துடிக்கும் இளைஞர்களின் மத்தியில், அண்ணாமலை தனிக்கட்சி ஆரம்பித்தால் என்ன நடக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தற்போது ஒரு மாபெரும் விவாதமாக உருவெடுத்துள்ளது.

நயினார் நாகேந்திரனை அவசரமாக அழைத்த அமித்ஷா.. அண்ணாமலை விவகாரம் குறித்து ஆலோசனையா?

நயினார் நாகேந்திரனை அவசரமாக அழைத்த அமித்ஷா.. அண்ணாமலை விவகாரம் குறித்து ஆலோசனையா?தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனை, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா திடீரென அவசரமாக டெல்லிக்கு அழைத்து இருப்பதாக வெளியாகியிருக்கும் தகவல் தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஜூலை 8ல் இந்தியா கூட்டணியின் கூட்டணி.. தமிழகத்தில் இருந்து கலந்து கொள்ள போவது திமுகவா? தவெகவா?

ஜூலை 8ல் இந்தியா கூட்டணியின் கூட்டணி.. தமிழகத்தில் இருந்து கலந்து கொள்ள போவது திமுகவா? தவெகவா?வருகிற ஜூன் 8ஆம் தேதி டெல்லியில் நடைபெறவிருக்கும் இந்தியா கூட்டணியின் மிக முக்கிய ஆலோசனை கூட்டத்தில், தமிழ்நாட்டின் ஆளுங்கட்சியான தமிழக வெற்றி கழகம் பங்கேற்கக்கூடும் என்ற புதிய அரசியல் தகவல் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.