அண்ணாமலை தனிக்கட்சி ஆரம்பித்தால் தமிழக அரசியலில் என்ன மாற்றம் ஏற்படும்?
தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய மாற்றத்தை உருவாக்கத் துடிக்கும் இளைஞர்களின் மத்தியில், அண்ணாமலை தனிக்கட்சி ஆரம்பித்தால் என்ன நடக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தற்போது ஒரு மாபெரும் விவாதமாக உருவெடுத்துள்ளது.
பாரம்பரிய அரசியல் கட்சிகளின் பிடியில் இருந்து விலகி, அவர் ஒரு புதிய அரசியல் பாதையை தேர்ந்தெடுத்தால், அது தமிழக மண்ணில் பல அதிரடி மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்று அவரது ஆதரவாளர்கள் நம்புகின்றனர்.
அண்ணாமலை அவர்கள் தனிக்கட்சி தொடங்கினால், அவர் மற்றவர்களின் கட்டுப்பாடுகள் இன்றி, அவர் நினைத்த முற்போக்கான மற்றும் தூய்மையான திட்டங்களை நேரடியாக களத்தில் செயல்படுத்தும் முழு சுதந்திரம் அவருக்கு கிடைக்கும். மேலும், உட்கட்சி பூசல்களோ அல்லது தேவையற்ற உள்கட்சி சண்டைகளோ இன்றி, மக்கள் நலனுக்கு முட்டுக்கட்டையாக இருக்கும் உண்மையான அரசியல் எதிரிகளோடு மட்டுமே நேருக்கு நேர் மோதும் அசாத்திய வலிமையும், தெளிவும் அவரிடம் வெளிப்படும்.
முக்கியமாக, திராவிட சித்தாந்தங்களுக்கு மாற்றாக தேசியம் சார்ந்த, அதே நேரத்தில் தமிழக மண்ணின் மரபுகளையும் மக்களின் நிஜமான நலன்களையும் முன்னிறுத்தும் ஒரு புதிய தேசபக்தி அரசியல் களம் உருவாகும். லஞ்ச ஊழலற்ற, நேர்மையான நிர்வாகத்தை விரும்பும் சாமானிய மக்களுக்கும், Gen Z இளைஞர்களுக்கும் இது ஒரு மிகச்சிறந்த நம்பிக்கையாக அமையும். தமிழக அரசியலில் ஒரு நல்ல, ஆரோக்கியமான மாற்றத்திற்காக ஒட்டுமொத்த இளைய சமுதாயமும் தற்போது ஆவலோடு காத்து கொண்டிருக்கிறது.
