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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 20 August 2026 (17:52 IST)

8 மணி நேரத்தில் 4 ஆயிரம் கலெக்‌ஷன்!.. பிச்சையெடுத்து சம்பாதித்த யுடியூபர்!....

begging
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (17:54 IST)
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ஹரித்துவாரை சேர்ந்த யுடியூபர் புருஷோத்தம் வசிஷ்ட். இவருக்கு சமீபத்தில் ஒரு யோசனை வந்தது. தனது நண்பர் ஒருவரை பிச்சை எடுக்க வைத்து அதில் எவ்வளவு வருமானம் வருகிறது என பார்க்க நினைத்தார். நண்பரை பிச்சைககாரன் போல் மாற்றி அவரின் கழுத்தில் QR Code-யையும் தொங்கவிட்டார்.

அவர் பிச்சை எடுப்பதை வீடியோவாக எடுத்தார். ஹரித்துவாருடைய கவாத் மேலா 2026 விழாவில் அந்த நபர் காலை துவங்கி மாலை வரை சுமார் 8 மணி நேரம் பிச்சை எடுத்திருக்கிறார். அதில், யுடியூப்பரின் வங்கி கணக்கிற்கு 4 ஆயிரம் வசூலாகியிருந்தது. சிலர் அவரை மோசமாக திட்டியதாகவும், சிலர் இரக்கப்பட்டு பணம் கொடுத்ததாகவும் சொல்லியிருக்கிறார்.

மேலும், பிச்சை எடுப்பது மிகவும் கஷ்டமான வேலை எனவும், நேர்மையாக உழைத்தாலே நிம்மதியான வாழ்க்கை கிடைக்கும் எனவும் அந்த யுடியூப்பர் கூறியிருக்கிறார். இந்த வீடியோவை பார்த்து பலரும் ‘ஒரு நாளைக்கு 4 ஆயிரம்னா ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு லட்சத்து 20 ஆயிரம் பிச்சையெடுத்தே சம்பாதிக்கலாம் போல’ என சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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