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Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Thursday, 20 August 2026 (17:44 IST)

டாஸ்மாக் போல் ரேசன் கடைகளிலும் ஆன்லைன் முறை.. செளமியா அன்புமணி கோரிக்கை..

சௌமியா அன்புமணி
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (17:44 IST)
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டாஸ்மாக் கடைகளில் முறைகேடுகளை தடுப்பதற்காக ஆன்லைன் முறை கொண்டுவரப்பட்டது போல, பொது விநியோக திட்டமான ரேஷன் கடைகளிலும் ஆன்லைன் முறையை கொண்டுவர வேண்டும் என்று பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் எம்.எல்.ஏ சௌமியா அன்புமணி தமிழக சட்டமன்றத்தில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
 
சட்டப்பேரவையில் இதுகுறித்து பேசிய அவர், தமிழக அரசு மதுபானங்களை வாங்குவதற்கு ஆன்லைன் வசதியை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருப்பது போல, சாமானிய மக்கள் சிரமமின்றி ரேஷன் பொருட்களை வாங்குவதற்கும் வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். 
 
சில ரேஷன் கடைகளில் அரிசி, எண்ணெய் போன்ற அத்தியாவசிய பொருட்கள் இருப்பு இருந்தும், பொதுமக்களிடம் பொருட்கள் இல்லை என்று ஊழியர்கள் கூறி திருப்பி அனுப்புவதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
 
இதற்குத் தீர்வாக, க்யூஆர் கோடு  முறையை பயன்படுத்தி பொதுமக்கள் ஆன்லைனிலேயே தங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை முன்பதிவு செய்துவிட்டு, பின்னர் கடைகளுக்கு சென்று எளிதாக பெற்றுக்கொள்ளும் முறையை கொண்டுவர வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார். 
 
சௌமியா அன்மணியின் இந்த கோரிக்கை பொதுமக்களிடையே மற்றும் அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் கவனத்தை பெற்றுள்ளது. ரேஷன் கடைகளில் நிலவும் சுணக்கம் மற்றும் முறைகேடுகளை தவிர்க்க இந்த ஆன்லைன் முறை பெரிதும் உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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