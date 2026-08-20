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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 20 August 2026 (16:54 IST)

நடிகையுடன் ஹோட்டலில் ஜாலி!.. கையும் களவுமாக பிடித்த மனைவி!.. வைரல் வீடியோ!...

folk dancer
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (17:07 IST)
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தெலுங்கானாவில் நாட்டுப்புற பாடல்களுகு நடனமாடி நெட்டிசன்களிடம் பிரபலமானவர் ஈஸ்வர் ராய். இவருக்கு ஏற்கனவே திருமணமாகிவிட்டது. ஈஸ்வர் ராயின் ஆல்பத்தில் நடனமாடி பிரபலமானவர் மாதிரி ரத்தோட், இருவரும் இணைந்து நடனமாடிய பசிங்கா பலாலு என்கிற பாடல் ஆந்திராவில் மிகவும் பிரபலம்.

இந்நிலையில்தான், நேற்று நள்ளிரவு 12 மணிக்கு ஒரு ஹோட்டலில் ஈஸ்வர் ராயும், மாதிரி ரத்தோட்டும் ஒன்றாக ஒரு அறையில் தங்கியிருந்தபோது அங்கு வந்த ஈஸ்வர் ராயின் மனைவி சரண்யா கணவர் ஈஸ்வருடனும், மாதிரியிடமும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்., அப்போது, அவருக்கு திருமணம் ஆனது தெரிந்தும் எதற்காக அவருடன் இருக்கிறார் எனக்கேட்டு மாதிரியின் கன்னத்திலும் அவர் அறைந்தார்.

நடப்பதை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த மாதிரி ரத்தோட் எதுவும் பேச முடியாமல் கன்னத்தில் கை வைத்து அமர்ந்திருக்கும் புகைப்படத்தை பலரும் ட்ரோல் செய்து வருகிறார்கள்.


About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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