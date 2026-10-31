ஜப்பானில் ஒரு வீரமணி - ஹோட்டலில் ஆர்டர் போட்ட 11 லட்சம் ஃபாலோயர்ஸ்...
மதுரையை சேர்ந்த வீரமணி என்கிற இன்ஸ்டாகிராமருக்கு தீபாவளி ஸ்வீட் அனுப்புகிறேன் என ஒருவர் கேட்டதால் தனது முகவரியை கொடுக்க, அதை அவர் இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட, பலரும் அவரின் முகவரிக்கு Cash On Delivery-யில் ஏசி, ஃபிரிட்ஜ், வாசிங் மிஷின், மிக்சி மற்றும் உணவுகளை ஆர்டர் போட்டுவிட்டனர். சிலர் பீரங்கியெல்லாம் ஆர்டர் போட்ட காமெடி நடந்தது.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த வீரமணி தனது வீட்டையே காலி செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. அதேநேரம், அதை பயன்படுத்தி பிரபலமான வீர்மணி தற்போது தற்போது நிறைய விளம்பர படங்களிலும் நடித்து வருகிறார். இந்நிலையில்தான், ஜப்பானில் ஒரு வீரமணி அவரின் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோயர்ஸ்களிடம் சிக்கியிருக்கிறார்.
அமெரிக்காவை சேர்ந்த இன்ஸ்டா பிரபலம் லேசி என்பவர் ஜப்பான் சென்று ஒரு உணவகத்தில் உணவுகளை ஆர்டர் செய்து சாப்பிட்டுக்கொண்டே லைவ் வீடியோ வெளியிட்டார். அப்போது ஹோட்டலில் இருந்த QR Code மூலமாக அவரின் ஃபாலோயர்ஸ்கல் சுமார் 11 லட்சம் மதிப்பிலான உணவுகளை ஆர்டர் செய்து அவருக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தனர்.
அமெரிக்காவை சேர்ந்த இன்ஸ்டா பிரபலம் லேசி என்பவர் ஜப்பான் சென்று ஒரு உணவகத்தில் உணவுகளை ஆர்டர் செய்து சாப்பிட்டுக்கொண்டே லைவ் வீடியோ வெளியிட்டார். அப்போது ஹோட்டலில் இருந்த QR Code மூலமாக அவரின் ஃபாலோயர்ஸ்கல் சுமார் 11 லட்சம் மதிப்பிலான உணவுகளை ஆர்டர் செய்து அவருக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தனர்.