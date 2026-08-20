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  4. Pune-Based Artist Prachi Dhabal Deb Wins Global Royal Icing Cake Artist of the Year 2026
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Thursday, 20 August 2026 (16:47 IST)

கேக் தயாரிப்பில் சர்வதேச விருதை வென்ற இந்திய பெண்.. ஆனால் விருது விழாவுக்கு செல்ல முடியாத சோகம்..

புனே கலைஞர்
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (16:47 IST)
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புனேவைச் சேர்ந்த கேக் கலைஞர் பிராச்சி தபல் டெப், ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்ற ACADA ஆஸ்திரேலசிய கேக் ஆஸ்கார் விருதுகள் 2026 விழாவில், Global Royal Icing Cake Artist of the Year 2026 என்ற விருதை வென்றுள்ளார். 
 
சர்வதேச அளவிலான இந்த உயரிய விருது, ராயல் ஐசிங் கலையில் இவர் வெளிப்படுத்திய விதிவிலக்கான தொழில்நுட்பத் திறன் மற்றும் உலகத்தரம் வாய்ந்த நிபுணத்துவத்தை அங்கீகரிக்கும் வகையில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 
நிதித்துறை ஆய்வாளராக தன் பணியை தொடங்கி, பின்னர் கேக் கலை மீது கொண்ட ஆர்வத்தால் இந்த துறைக்கு வந்தவர் பிராச்சி. பாரம்பரிய ராயல் ஐசிங் நுட்பங்களுடன் இந்திய கட்டட கலை, பாரம்பரியம் மற்றும் கலாச்சார வடிவங்களை இணைத்து இவர் செய்யும் கைவண்ணம் உலக அளவில் புகழ்பெற்றது. மிலன் கதீட்ரல் போன்ற பிரம்மாண்டமான கட்டமைப்புகளை உண்ணக்கூடிய கலையாக இவர் வடித்துள்ளார். மேலும், முட்டை இல்லாத சைவ முறைக்கான ராயல் ஐசிங் கலவையையும் இவர் வெற்றிகரமாக உருவாக்கியுள்ளார்.
 
உடல்நலக்குறைவு காரணமாக ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்ற விருது வழங்கும் விழாவிற்கு செல்ல முடியாத போதிலும், இந்தியாவின் கலாச்சார பாரம்பரியத்தை உலக அரங்கில் பெருமைப்படுத்திய இவரின் இந்த சாதனை தேசத்திற்கு பெருமை சேர்த்துள்ளது. மத்திய அமைச்சகங்களுடன் இணைந்து பல திட்டங்களிலும் இவர் பணியாற்றியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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