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Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Thursday, 20 August 2026 (16:37 IST)

ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் வழங்க கூட முடியவில்லை.. உண்மையை ஒப்புக்கொண்ட ஸ்பைஸ் ஜெட்..

ஸ்பைஸ் ஜெட்
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (16:37 IST)
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ஸ்பைஸ் ஜெட் நிறுவனம் தனது ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதை அதிகாரப்பூர்வமாக ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. ஒட்டுமொத்த விமானப் போக்குவரத்துத் துறையிலும் நிலவும் சவாலான சூழல் மற்றும் கடுமையான நிதி நெருக்கடியே இந்த தாமதத்திற்கு காரணம் என்று அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. சமீபத்தில் பெங்களூரு விமான நிலைய ஊழியர்கள் பல மாதங்களாக சம்பளம் வழங்கப்படவில்லை என புகார் எழுப்பியிருந்த நிலையில் இந்த விளக்கம் வெளியாகியுள்ளது.
 
உயர்வான விமான எரிபொருள் விலை, பணப்புழக்க குறைபாடு, விமான குழுக்களின் சிக்கல்கள் மற்றும் உலகளாவிய காரணங்களால் நிதி நெருக்கடியை சந்தித்து வருவதாக ஸ்பைஸ் ஜெட் கூறியுள்ளது. எனினும், ஊழியர்களின் சிரமத்தை கருத்தில் கொண்டு, சம்பளத்தை நிலுவை இல்லாமல் கட்டம் கட்டமாக வழங்க தீவிர முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும், முன்னுரிமை அடிப்படையில் சில பிரிவினருக்கு பணம் விடுவிக்கப்படுவதாகவும் அந்நிறுவனம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
 
தற்போது பல்வேறு சட்ட சிக்கல்கள் மற்றும் நிதி நெருக்கடிகள் நீடித்தாலும், நிறுவனம் தனது விமான சேவைகளை தொடர்ந்து இயக்கி வருகிறது. மேலும், தற்போதைய நெருக்கடியை சமாளிக்க தேவையான புதிய நிதி திரட்டும் வழிகள் குறித்தும் தீவிரமாக ஆலோசித்து வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. விமானத்துறையின் இந்தச் சவாலான நிலை ஊழியர்கள் மத்தியில் பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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