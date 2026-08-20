ரூ.9 கோடி மதிப்புள்ள போலி புற்றுநோய் மருந்துகள் பறிமுதல்.. 17 பேர் கைது...
டெல்லி காவல்துறை கிரைம் பிராஞ்ச் பிரிவு போலி மற்றும் சட்டவிரோத உயர் மதிப்புடைய புற்றுநோய் மருந்துகளை விற்பனை செய்து வந்த மிகப்பெரிய மாநிலங்களுக்கு இடையேயான மோசடி கும்பலை கைது செய்துள்ளது.
இந்த அதிரடி நடவடிக்கையில் மொத்தம் 17 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், இவர்களிடமிருந்து சுமார் 9 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மருந்துகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. டெல்லி-என்சிஆர், மும்பை, ஐதராபாத், அரியானா மற்றும் உத்தரபிரதேசம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் இந்த சதி வலைப்பின்னல் அகலமாகப் பரவி இயங்கி வந்துள்ளது.
மருத்துவமனைகளில் இருந்து புற்றுநோய் மருந்துகளை திசை திருப்புதல், அரசு நிறுவனங்களின் சேமிப்பு கிடங்குகளில் இருந்து மருந்துகளை திருடுதல் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்படாத மூலங்களிலிருந்து போலி மருந்துகளை பெறுதல் போன்ற முறைகளில் இவர்கள் செயல்பட்டுள்ளனர்.
கைப்பற்றப்பட்ட பொருட்களில் 588 புற்றுநோய் மருந்து புட்டிகள் மற்றும் 50 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கம் ஆகியவை அடங்கும். மேலும், அசெட்டோன் போன்ற வேதிப்பொருட்களைப் பயன்படுத்தி மருந்து புட்டிகளின் அசல் விவரங்கள் மற்றும் விலை விவரங்களை அகற்றிவிட்டு, அவற்றை மீண்டும் புதியதுபோல் பேக்கிங் செய்து விற்பனை செய்து வந்துள்ளனர்.
கைது செய்யப்பட்டவர்களில் மருத்துவமனை ஊழியர்கள், இடைத்தரகர்கள் மற்றும் மருந்து வியாபாரிகள் பலரும் அடங்குவர். இந்த முறைகேடு குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள போலீசார், இதன் முழுமையான விநியோக வலையமைப்பையும் அதன் பின்னணியில் உள்ளவர்களை கண்டறியும் தீவிர விசாரணையில் இறங்கியுள்ளனர்.
Edited by Siva