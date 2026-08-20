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  4. Bengaluru Student Shares Realities of Gig Work After Three-Month Rapido Stint
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Thursday, 20 August 2026 (13:31 IST)

விடுமுறை நாளில் ரேபிடோ ஓட்டி சம்பாதித்த கல்லூரி மாணவர்.. தினமும் ரூ.1200 வருமானம்...

ரேபிடோ
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (13:31 IST)
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பெங்களூரை சேர்ந்த கல்லூரி மாணவர் ஒருவர், தனது மூன்று மாத விடுமுறையை வீணாக்காமல் ரேபிடோ நிறுவனத்தில் பைக் டாக்ஸி ஓட்டுநராக பணிபுரிந்துள்ளார். நாளொன்றுக்கு சுமார் 1,200 ரூபாய் வரை சம்பாதித்த அவர், கிங் ஒர்க் எனப்படும் தற்காலிக பணியின் நிஜ முகத்தை ரெடிட் தளத்தில் விரிவாக பகிர்ந்துள்ளார்.
 
காலை 8 மணி முதல் மாலை 4:30 மணி வரை தினமும் 8.5 மணி நேரம் உழைத்த அவர், ஆரம்பத்தில் இதன் வழிமுறைகளை அறியாமல் சிரமப்பட்டார். போக போக நெரிசல்மிக்க பகுதிகள் மற்றும் ஆர்டர்கள் அதிகம் வரும் நேரத்தை சரியாக புரிந்து கொண்டு எளிதாக சம்பாதிக்க தொடங்கினார். மதிய வேளைகளில் சில உணவு டெலிவரி பணிகளையும் மேற்கொண்டார்.
 
அப்போது ஒருமுறை மின்வெட்டு காரணமாக ஐஸ்கிரீம் கடையில் ஆர்டர் தயார் செய்ய முடியாத சிக்கல் எழுந்தது. ஸ்விகி, ரேபிடோ என மாறி மாறி வாடிக்கையாளர் சேவை மையத்தை தொடர்பு கொண்ட அவர், நீண்ட நேரம் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாமல் திணறினார். பின்னர் கூகுள் மேப்ஸ் மூலம் வாடிக்கையாளரை தொடர்பு கொண்டு அதை சரிசெய்தார்.
 
பெட்ரோல் செலவு, காத்திருப்பு நேரம், தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள் மற்றும் குடும்பத்தை மட்டுமே நம்பி வாழும் தொழிலாளர்களின் சூழல் என இந்த துறை எவ்வளவோ சவால்கள் நிறைந்தது என்பதை இந்த அனுபவம் அவருக்கு உணர்த்தியது. தற்காலிக பணியின் சிரமங்களை வெளிச்சம் போட்டு காட்டியுள்ள மாணவரின் இந்த பகிர்வு, சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன் பலரின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
 
Edited by Siva
 
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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