  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. indian government giving new pass to local drivers
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Saturday, 31 October 2026 (16:54 IST)

கார் ஓனர்களுக்கு மோடி கொடுத்த ஜாக்பாட் - சுங்கச்சாவடியில் சலுகை

fast tag
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (16:57 IST)
google-news
சமீபகாலமாகவே தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் செயல்படும் சுங்கச் சாவடிகளில் பல மாற்றங்களை மத்திய அரசு கொண்டு வருகிறது. நவம்பர் 1 முதல் தேசிய நெடுஞ்சாலை சுங்கச் சாவடிகளில் FASTag Local Pass  விதிகள் அமலுக்கு வருகின்றன.

சுங்கச்சாவடியில் இருந்து 20 கிலோ மீட்டர் சுற்றளவுக்குள் வசிக்கும் தனியார் வாகன உரிமையாளர்கள் வருடத்திற்கு ரூ.1500 அல்லது ரூ.3000 சேர்த்து உள்ளூர் பாஸ் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட சுங்கச்சாவடியை கட்டணம் இல்லாமல் கடக்கலாம். Rajmargyatra  செயலி அல்லது சுங்கச் சாவடி அலுவலகத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது உள்ளூரிலேயே வாகனங்களை ஓட்டும் ஓட்டுநர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
நடக்குற பார்த்த போக்கிரி காமெடிதான் ஞாபகத்துக்கு வருது - பழனிச்சாமி நக்கல்

வட கொரியா மீண்டும் ஏவுகணை சோதனை - உலக நாடுகள் பதட்டம்

வட கொரியா மீண்டும் ஏவுகணை சோதனை - உலக நாடுகள் பதட்டம்இந்தியா, சீனா, ரஷ்யா, ஈரான், பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட நாடுகள் அனு ஆயுதங்கள் மற்றும் ஏவுகணைகள் உற்பத்தி செய்வதை அமெரிக்கா விரும்பவில்லை.

ஜப்பானில் ஒரு வீரமணி - ஹோட்டலில் ஆர்டர் போட்ட 11 லட்சம் ஃபாலோயர்ஸ்...

ஜப்பானில் ஒரு வீரமணி - ஹோட்டலில் ஆர்டர் போட்ட 11 லட்சம் ஃபாலோயர்ஸ்...மதுரையை சேர்ந்த வீரமணி என்கிற இன்ஸ்டாகிராமருக்கு தீபாவளி ஸ்வீட் அனுப்புகிறேன் என ஒருவர் கேட்டதால் தனது முகவரியை கொடுக்க, அதை அவர் இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட, பலரும் அவரின் முகவரிக்கு Cash On Delivery-யில் ஏசி, ஃபிரிட்ஜ், வாசிங் மிஷின், மிக்சி மற்றும் உணவுகளை ஆர்டர் போட்டுவிட்டனர். சிலர் பீரங்கியெல்லாம் ஆர்டர் போட்ட காமெடி நடந்தது.

கார் ஓனர்களுக்கு மோடி கொடுத்த ஜாக்பாட் - சுங்கச்சாவடியில் சலுகை

கார் ஓனர்களுக்கு மோடி கொடுத்த ஜாக்பாட் - சுங்கச்சாவடியில் சலுகைசமீபகாலமாகவே தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் செயல்படும் சுங்கச் சாவடிகளில் பல மாற்றங்களை மத்திய அரசு கொண்டு வருகிறது. நவம்பர் 1 முதல் தேசிய நெடுஞ்சாலை சுங்கச் சாவடிகளில் FASTag Local Pass விதிகள் அமலுக்கு வருகின்றன.

நடக்குற பார்த்த போக்கிரி காமெடிதான் ஞாபகத்துக்கு வருது - பழனிச்சாமி நக்கல்

நடக்குற பார்த்த போக்கிரி காமெடிதான் ஞாபகத்துக்கு வருது - பழனிச்சாமி நக்கல்சமீபத்தில் தேனி சிறையிலிருந்து 17 கைதிகள் சிறைக்ல் காவலரை தாக்கி விட்டு அவரிடமிருந்து நகையை பறித்துவிட்டு தப்பி சென்றனர்.

நீங்க கரூர்ல நில்லுங்க தலைவரே... நாமதான் ஜெயிக்கிறோம்! - ஸ்டாலினிடம் சொன்ன செந்தில் பாலாஜி

நீங்க கரூர்ல நில்லுங்க தலைவரே... நாமதான் ஜெயிக்கிறோம்! - ஸ்டாலினிடம் சொன்ன செந்தில் பாலாஜி2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்ற ஆட்சியைப் பிடித்து அக்கட்சியின் தலைவர் முக ஸ்டாலின் முதல் முறையாக தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார்.