கார் ஓனர்களுக்கு மோடி கொடுத்த ஜாக்பாட் - சுங்கச்சாவடியில் சலுகை
சமீபகாலமாகவே தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் செயல்படும் சுங்கச் சாவடிகளில் பல மாற்றங்களை மத்திய அரசு கொண்டு வருகிறது. நவம்பர் 1 முதல் தேசிய நெடுஞ்சாலை சுங்கச் சாவடிகளில் FASTag Local Pass விதிகள் அமலுக்கு வருகின்றன.
சுங்கச்சாவடியில் இருந்து 20 கிலோ மீட்டர் சுற்றளவுக்குள் வசிக்கும் தனியார் வாகன உரிமையாளர்கள் வருடத்திற்கு ரூ.1500 அல்லது ரூ.3000 சேர்த்து உள்ளூர் பாஸ் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட சுங்கச்சாவடியை கட்டணம் இல்லாமல் கடக்கலாம். Rajmargyatra செயலி அல்லது சுங்கச் சாவடி அலுவலகத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது உள்ளூரிலேயே வாகனங்களை ஓட்டும் ஓட்டுநர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.
இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட சுங்கச்சாவடியை கட்டணம் இல்லாமல் கடக்கலாம். Rajmargyatra செயலி அல்லது சுங்கச் சாவடி அலுவலகத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது உள்ளூரிலேயே வாகனங்களை ஓட்டும் ஓட்டுநர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.