கோடை வெயில்!. இதையெல்லாம் செய்யுங்க!.. பிரதமர் மோடி அட்வைஸ்!..
பொதுவாகவே மார்ச் முதல் ஜூன் மாதம் வரை வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாகவே இருக்கும். குறிப்பாக ஏப்ரல், மே மாதங்களில் வெயில் சுட்டெரிக்கும். அதனால்தன, அந்த இரண்டு மாதங்களிலும் பள்ளிகளுக்கு கோடை விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது.
இந்த வெயில் காலங்களில் பலரும் ஊட்டி, கொடைக்கானல் போன்ற குளுமையான இடங்களுக்கு செல்வது வழக்கம். ஒரு பக்கம் வெயிலை சமாளிக்க முடியாமல் பலரும் சிரமப்படுவார்கள்.. குறிப்பாக வயதானவர்கள் வெயிலின் தாக்கத்தை அதிகம் உணர்வார்கள்
வெயில் தாங்க முடியால முதியவர்கள் மரணமடைவதும் உண்டு.
இந்நிலையில்தான் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெயில் தொடர்பாக சில அறிவுரைகளை நாட்டு மக்களுக்கு கூறியிருக்கிறார்..
கடும் வெப்பத்தால் ஏற்படும் அதீத சோர்வை அலட்சியம் செய்யாதீர்கள்.. வெயிலின் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்படுபவருக்கு தண்ணீர், ORS திரவம் கொடுங்கள்.. பெற்றோர், தாத்தா, பாட்டிகளின் நலனை தொலைபேசியில் விசாரியுங்கள்.. நிறைய தண்ணீர் குடியுங்கள். சுட்டெரிக்கும் வெயிலில் வெளியே செல்ல வேண்டாம்.. பறவைகள் விலங்குகளுக்கு தண்ணீர் வைக்கவும்.. கடினமான காலத்தில் கருணையுடனும் ஒருவரை ஒருவர் கவனித்துக் கொள்வோம்’ என பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தியிருக்கிறார்.
தமிழக அரசு, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையின்கீழ் "சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை" என்ற புதிய அமைப்பை உருவாக்கியுள்ளது. இந்த அதிரடிப்படைக்கு மற்ற காவல்துறையினரிடமிருந்து தனித்துவமாக தெரியும் வகையில் பிரத்யேகச் சீருடை மற்றும் புதிய சின்னம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சின்னத்தில் தைரியம், வேகம் மற்றும் அறிவுத்திறனைப் பறைசாற்றும் வகையில் சிங்கத்தின் முகம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது.