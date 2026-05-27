  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. narendra modi advice people how to handle summer
Written By
Last Modified: Wednesday, 27 May 2026 (12:43 IST)

கோடை வெயில்!. இதையெல்லாம் செய்யுங்க!.. பிரதமர் மோடி அட்வைஸ்!..

narendra modi advice people how to handle summer
Publish: Wed, 27 May 2026 (12:43 IST) Updated: Wed, 27 May 2026 (12:45 IST)
google-news
பொதுவாகவே மார்ச் முதல் ஜூன் மாதம் வரை வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாகவே இருக்கும். குறிப்பாக ஏப்ரல், மே மாதங்களில் வெயில் சுட்டெரிக்கும். அதனால்தன, அந்த இரண்டு மாதங்களிலும் பள்ளிகளுக்கு கோடை விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது.

இந்த வெயில் காலங்களில் பலரும் ஊட்டி, கொடைக்கானல் போன்ற குளுமையான இடங்களுக்கு செல்வது வழக்கம். ஒரு பக்கம் வெயிலை சமாளிக்க முடியாமல் பலரும் சிரமப்படுவார்கள்.. குறிப்பாக வயதானவர்கள் வெயிலின் தாக்கத்தை அதிகம் உணர்வார்கள்
வெயில் தாங்க முடியால முதியவர்கள் மரணமடைவதும் உண்டு.

இந்நிலையில்தான் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெயில் தொடர்பாக சில அறிவுரைகளை நாட்டு மக்களுக்கு கூறியிருக்கிறார்..

கடும் வெப்பத்தால் ஏற்படும் அதீத சோர்வை அலட்சியம் செய்யாதீர்கள்.. வெயிலின் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்படுபவருக்கு தண்ணீர், ORS திரவம் கொடுங்கள்.. பெற்றோர், தாத்தா, பாட்டிகளின் நலனை தொலைபேசியில் விசாரியுங்கள்.. நிறைய தண்ணீர் குடியுங்கள். சுட்டெரிக்கும் வெயிலில் வெளியே செல்ல வேண்டாம்.. பறவைகள் விலங்குகளுக்கு தண்ணீர் வைக்கவும்.. கடினமான காலத்தில் கருணையுடனும் ஒருவரை ஒருவர் கவனித்துக் கொள்வோம்’ என பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தியிருக்கிறார்.
அடுத்த கட்டுரையில்
என்னவிலை அழகே.. நல்ல விலைக்கு வாங்க வருவேன்!. தவெகவை கலாய்க்கும் சிபிஎம் கனகராஜ்!..

டெல்லியில் விஜய்!.. கருணாநிதி கால அணுகுமுறை மீண்டும் திரும்புமா?!.

டெல்லியில் விஜய்!.. கருணாநிதி கால அணுகுமுறை மீண்டும் திரும்புமா?!.தமிழக முதல்வர் விஜய் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பின் முதன் முதலாக இன்று டெல்லிக்கு சென்றுள்ளார்.

உலக பட்டினி தினம்!.. தொகுதிக்கு 3 ஆயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு.. முதல்வர் போட்ட உத்தரவு..

உலக பட்டினி தினம்!.. தொகுதிக்கு 3 ஆயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு.. முதல்வர் போட்ட உத்தரவு..தமிழகத்தில் இப்போது விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. நடிகராக இருந்த விஜய் தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.

ஜப்பான் சுற்றுலா பயணியின் புகார்.. ஒருசில மணி நேரங்களில் நடவடிக்கை எடுத்த மாநகராட்சி.. இதுதான் தவெக ஆட்சி...!

ஜப்பான் சுற்றுலா பயணியின் புகார்.. ஒருசில மணி நேரங்களில் நடவடிக்கை எடுத்த மாநகராட்சி.. இதுதான் தவெக ஆட்சி...!ஜப்பானிய சுற்றுலா பயணி ஒருவர், தமிழகத்தின் அழகான கோயில் ஒன்றின் மீது குப்பைகள் குவிந்து கிடப்பதை கண்டு வேதனை தெரிவித்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். ஒரு வெளிநாட்டவர் நம் நாட்டின் சுகாதார சீர்கேட்டைச் சுட்டிக்காட்டியது பலரது கவனத்தை ஈர்த்தது. .

வெளிநாட்டு போலீஸ் போல் சிங்கப்பெண் படைக்கு யூனிபார்ம்.. இதை பார்த்தாலே தப்பு செய்றவன் நடுங்கனும்...!

வெளிநாட்டு போலீஸ் போல் சிங்கப்பெண் படைக்கு யூனிபார்ம்.. இதை பார்த்தாலே தப்பு செய்றவன் நடுங்கனும்...!தமிழக அரசு, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையின்கீழ் "சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை" என்ற புதிய அமைப்பை உருவாக்கியுள்ளது. இந்த அதிரடிப்படைக்கு மற்ற காவல்துறையினரிடமிருந்து தனித்துவமாக தெரியும் வகையில் பிரத்யேகச் சீருடை மற்றும் புதிய சின்னம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சின்னத்தில் தைரியம், வேகம் மற்றும் அறிவுத்திறனைப் பறைசாற்றும் வகையில் சிங்கத்தின் முகம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது.

பினராயி விஜயன் மீது அமலாக்கத்துறை நடத்தியுள்ள சோதனை.. முக ஸ்டாலின் கண்டனம்..!

பினராயி விஜயன் மீது அமலாக்கத்துறை நடத்தியுள்ள சோதனை.. முக ஸ்டாலின் கண்டனம்..!முன்னாள் கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் மீது அமலாக்கத்துறை நடத்தியுள்ள சோதனையை திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வன்மையாக கண்டித்துள்ளார்.