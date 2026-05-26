  4. Taiwan Overtakes India in Global Market Cap, Enters Top Five for the First Time
Written By
Last Updated : Tuesday, 26 May 2026 (10:00 IST)

இந்தியாவை பின்னுக்கு தள்ளியது தைவான்: பங்குச்சந்தையில் உலக அளவில் 5-வது இடத்தை பிடித்து சாதனை!

தைவான் பங்குச்சந்தை
Publish: Tue, 26 May 2026 (09:57 IST) Updated: Tue, 26 May 2026 (10:00 IST)
உலகளாவிய பங்குச்சந்தை மதிப்பில் தைவான் நாடு முதன்முறையாக இந்தியாவை பின்னுக்குத் தள்ளி, உலகின் ஐந்தாவது மிகப்பெரிய பங்குச்சந்தை சந்தையாக உருவெடுத்துள்ளது. 
 
தற்போது தைவானின் மொத்த சந்தை மதிப்பு $4.95 டிரில்லியனாக உயர்ந்துள்ள நிலையில், இந்தியாவின் சந்தை மதிப்பு $4.92 டிரில்லியனாக குறைந்து ஆறாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.  
 
தைவான் பங்குச்சந்தையின் இந்த அசுர வளர்ச்சிக்கு அந்த நாட்டின் முன்னணி செமிகண்டக்டர் நிறுவனமான டிஎஸ்எம்சி மட்டுமே மிக முக்கிய காரணமாகும். தைவானின் முதன்மை பங்குச்சந்தை குறியீட்டில் இந்த ஒற்றை நிறுவனம் மட்டுமே 42 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான பங்களிப்பை கொண்டு ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது. 
 
உலக அளவில் தற்போது நிலவி வரும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்ப புரட்சி மற்றும் சிப் பற்றாக்குறை சூழலை தைவான் தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டுள்ளது.  இதன் காரணமாக, டிஎஸ்எம்சி நிறுவனத்தின் பங்குகளின் மதிப்பு நடப்பு ஆண்டில் மட்டும் சுமார் 49 சதவீதம் வரை கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது. 
 
ஏஐ தொழில்நுட்பத்திற்கு தேவையான அதிநவீன செமிகண்டக்டர்கள் தயாரிப்பில் உலகளவில் இந்த நிறுவனம் கொண்டுள்ள ஏகபோக ஆதிக்கமே தைவானின் இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்கப் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுத்துள்ளது.  
 
Edited by Siva
