  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. women killed his husband for two crore insurance
Written By
Last Modified: Wednesday, 27 May 2026 (12:27 IST)

2 கோடி காப்பீடு எடுத்துவிட்டு கணவனை போட்டு தள்ளிய மனைவி!..

murder
Publish: Wed, 27 May 2026 (12:27 IST) Updated: Wed, 27 May 2026 (12:28 IST)
google-news
2 கோடி ரூபாய் காப்பீடு பணம் மற்றும் கள்ளக்காதல் ஆகிய காரணத்தால் மனைவியே கணவனை கொலை செய்து விபத்து என நாடகமாடிய சம்பவம் தெலுங்கானாவில் நடந்திருக்கிறது. தெலுங்கானாவில் குடிபெட் பகுதியில் வசித்து வந்தவர் சைனி குமார். இவருக்கு வயது 45.

இவர் கடந்த 22ஆம் தேதி ஒரு சாலை ஓரத்தில் அடிபட்டு கீழே கிடந்தார். ஆம்புலன்ஸ் வண்டி மூலம் அவர் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டபோது வழியிலேயே உயிரிழந்தார். துவக்கத்தில் போலீசார் இது சாலை விபத்து நினைத்தார்கள். ஆனால் விசாரணையில் இது திட்டமிட்டு செய்யப்பட்ட கொலை என்பது பெரிய வந்திருக்கிறது..

இது தொடர்பாக அவரின் மனைவி பாரதியை போலீசார் கைது செய்தனர்.. விசாரணையில் பாரதிக்கு ஒருவருடன் கள்ள தொடர்பு இருந்து வந்திருக்கிறது. எனவே கள்ளக்காதலனோடு இணைந்து இரண்டு கூலிப்படையை சேர்ந்த இருவரையும் இணைத்துக் கொண்டு கணவனை அடித்து கொலை செய்திருக்கிறார்கள் என்பது விசாரணையில் தெரியவந்தது.

இதையடுத்து அவர்கள் எல்லோரையும் போலீசார் கைது செய்திருக்கிறார்கள்.
கணவனை கொலை செய்து சாலையில் போட்டுவிட்டு விபத்து என நாடகம் நடத்தி போலீசாரை நம்ப வைத்து இரண்டு கோடி ரூபாய் காப்பீட்டை எடுத்துக் கொள்ளலாம் எனவும் பாரதி திட்டமிட்டது தெரியவந்தது.

அந்த நிலைக்கு எங்களை தள்ளாதீங்க!.. விஜய்க்கு அன்புமணி ராமதாஸ் எச்சரிக்கை!...

அந்த நிலைக்கு எங்களை தள்ளாதீங்க!.. விஜய்க்கு அன்புமணி ராமதாஸ் எச்சரிக்கை!...நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது.

டெல்லியில் விஜய்!.. கருணாநிதி கால அணுகுமுறை மீண்டும் திரும்புமா?!.

டெல்லியில் விஜய்!.. கருணாநிதி கால அணுகுமுறை மீண்டும் திரும்புமா?!.தமிழக முதல்வர் விஜய் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பின் முதன் முதலாக இன்று டெல்லிக்கு சென்றுள்ளார்.

உலக பட்டினி தினம்!.. தொகுதிக்கு 3 ஆயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு.. முதல்வர் போட்ட உத்தரவு..

உலக பட்டினி தினம்!.. தொகுதிக்கு 3 ஆயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு.. முதல்வர் போட்ட உத்தரவு..தமிழகத்தில் இப்போது விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. நடிகராக இருந்த விஜய் தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.

ஜப்பான் சுற்றுலா பயணியின் புகார்.. ஒருசில மணி நேரங்களில் நடவடிக்கை எடுத்த மாநகராட்சி.. இதுதான் தவெக ஆட்சி...!

ஜப்பான் சுற்றுலா பயணியின் புகார்.. ஒருசில மணி நேரங்களில் நடவடிக்கை எடுத்த மாநகராட்சி.. இதுதான் தவெக ஆட்சி...!ஜப்பானிய சுற்றுலா பயணி ஒருவர், தமிழகத்தின் அழகான கோயில் ஒன்றின் மீது குப்பைகள் குவிந்து கிடப்பதை கண்டு வேதனை தெரிவித்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். ஒரு வெளிநாட்டவர் நம் நாட்டின் சுகாதார சீர்கேட்டைச் சுட்டிக்காட்டியது பலரது கவனத்தை ஈர்த்தது. .

வெளிநாட்டு போலீஸ் போல் சிங்கப்பெண் படைக்கு யூனிபார்ம்.. இதை பார்த்தாலே தப்பு செய்றவன் நடுங்கனும்...!

வெளிநாட்டு போலீஸ் போல் சிங்கப்பெண் படைக்கு யூனிபார்ம்.. இதை பார்த்தாலே தப்பு செய்றவன் நடுங்கனும்...!தமிழக அரசு, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையின்கீழ் "சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை" என்ற புதிய அமைப்பை உருவாக்கியுள்ளது. இந்த அதிரடிப்படைக்கு மற்ற காவல்துறையினரிடமிருந்து தனித்துவமாக தெரியும் வகையில் பிரத்யேகச் சீருடை மற்றும் புதிய சின்னம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சின்னத்தில் தைரியம், வேகம் மற்றும் அறிவுத்திறனைப் பறைசாற்றும் வகையில் சிங்கத்தின் முகம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது.