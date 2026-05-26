வீட்டிற்கே வந்து முடிவெட்டும் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம் Yes Madam.. ரூ.195 கோடி வருவாய் ஈட்டி சாதனை..!
இந்தியாவில் 'க்விக் சர்வீசஸ்' எனப்படும் உடனடி சேவைகளுக்கான தேவை நுகர்வோர் மத்தியில் அசுர வேகத்தில் அதிகரித்து வருகிறது. இந்த சாதகமான சூழலை பயன்படுத்தி, வீட்டிற்கே வந்து அழகு மற்றும் ஆரோக்கிய சேவைகளை வழங்கும் முன்னணி ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனமான Yes Madam தனது முதல் நிறுவன நிதியுதவியாக ரூ.50 கோடியைத் திரட்டியுள்ளது.
சஞ்சீவ் பிக்சந்தானி தலைமையிலான 'இன்ஃபோ எட்ஜ் குரோத் ஃபண்ட்' இந்த முதலீட்டு சுற்றுக்கு தலைமை தாங்கியுள்ளது. மயங்க் ஆர்யா, ஆதித்யா ஆர்யா மற்றும் அகான்க்ஷா விஷ்னோய் ஆகியோரால் தொடங்கப்பட்ட இந்த நொய்டா அடிப்படையிலான நிறுவனம், புதிய நிதியை பயன்படுத்தி இந்தியாவின் மேலும் பல நகரங்களுக்கு தனது சேவைகளை விரிவுபடுத்த திட்டமிட்டுள்ளது.
அத்துடன், தொழில்நுட்ப மேம்பாடு, செயல்பாடுகளை வலுப்படுத்துதல், வாடிக்கையாளர் அனுபவத்தை மேம்படுத்துதல் மற்றும் சேவை பங்காளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துதல் போன்ற பணிகளிலும் இந்த மூலதனம் முதலீடு செய்யப்பட உள்ளது. தற்போது இந்தியாவின் 55-க்கும் மேற்பட்ட நகரங்களில் வெற்றிகரமாகச் செயல்பட்டு வரும் 'யெஸ் மேடம்' நிறுவனம், 12,000-க்கும் மேற்பட்ட பெண் சேவை நிபுணர்களை கொண்டு, மாதந்தோறும் சுமார் 3 லட்சம் புக்கிங்குகளை கையாண்டு வருகிறது.
லாபகரமான வளர்ச்சியுடன் கடந்த நிதியாண்டில் இந்நிறுவனம் ரூ.195 கோடி வருவாய் ஈட்டியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Edited by Siva
இந்தியாவில் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் அசுர வேகத்தில் வளர்ந்து வரும் வேளையில், மொபைல் வாலட்டுகள் எனப்படும் முன்கூட்டே பணம் செலுத்தி பயன்படுத்தும் கட்டண கருவிகளுக்கான விதிமுறைகளை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி திடீரென கடுமையாக்கியுள்ளது. ரிசர்வ் வங்கியின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை Fintech துறையினரை முற்றிலும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
சென்னையின் முக்கிய பகுதிகளில் தடையற்ற மற்றும் சீரான மின் விநியோகத்தை உறுதி செய்யும் நோக்கில், தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகம் சார்பில் மாதாந்திர மின் வாரிய பராமரிப்பு பணிகள் தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், இன்று செவ்வாய்க்கிழமை) அவசியமான பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாகச் சென்னையின் சில முக்கிய பகுதிகளில் காலை 09:00 மணி முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை மின் விநியோகம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒரு புதிய அரசாங்கத்தின் ஒட்டுமொத்த நிர்வாக செயல்பாடு மற்றும் அதன் எதிர்கால போக்கு எப்படி இருக்கப்போகிறது என்பதை தீர்மானிப்பதில், அந்த அரசு முக்கிய பொறுப்புகளில் நியமிக்கும் ஐஏஎஸ் மற்றும் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளின் தேர்வுதான் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இதுவே அந்த அரசின் நிர்வாகத் திறனுக்கான ஆரம்பக்கட்ட அடையாளமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.