  4. Home Salon Startup Yes Madam Secures Rs 50 Crore Funding Led by Info Edge Growth Fund
Last Updated : Tuesday, 26 May 2026 (08:40 IST)

வீட்டிற்கே வந்து முடிவெட்டும் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம் Yes Madam.. ரூ.195 கோடி வருவாய் ஈட்டி சாதனை..!

Publish: Tue, 26 May 2026 (08:38 IST)
இந்தியாவில் 'க்விக் சர்வீசஸ்' எனப்படும் உடனடி சேவைகளுக்கான தேவை நுகர்வோர் மத்தியில் அசுர வேகத்தில் அதிகரித்து வருகிறது. இந்த சாதகமான சூழலை பயன்படுத்தி, வீட்டிற்கே வந்து அழகு மற்றும் ஆரோக்கிய சேவைகளை வழங்கும் முன்னணி ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனமான Yes Madam தனது முதல் நிறுவன நிதியுதவியாக ரூ.50 கோடியைத் திரட்டியுள்ளது. 
 
சஞ்சீவ் பிக்சந்தானி தலைமையிலான 'இன்ஃபோ எட்ஜ் குரோத் ஃபண்ட்' இந்த முதலீட்டு சுற்றுக்கு தலைமை தாங்கியுள்ளது.  மயங்க் ஆர்யா, ஆதித்யா ஆர்யா மற்றும் அகான்க்ஷா விஷ்னோய் ஆகியோரால் தொடங்கப்பட்ட இந்த நொய்டா அடிப்படையிலான நிறுவனம், புதிய நிதியை பயன்படுத்தி இந்தியாவின் மேலும் பல நகரங்களுக்கு தனது சேவைகளை விரிவுபடுத்த திட்டமிட்டுள்ளது. 
 
அத்துடன், தொழில்நுட்ப மேம்பாடு, செயல்பாடுகளை வலுப்படுத்துதல், வாடிக்கையாளர் அனுபவத்தை மேம்படுத்துதல் மற்றும் சேவை பங்காளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துதல் போன்ற பணிகளிலும் இந்த மூலதனம் முதலீடு செய்யப்பட உள்ளது.  தற்போது இந்தியாவின் 55-க்கும் மேற்பட்ட நகரங்களில் வெற்றிகரமாகச் செயல்பட்டு வரும் 'யெஸ் மேடம்' நிறுவனம், 12,000-க்கும் மேற்பட்ட பெண் சேவை நிபுணர்களை கொண்டு, மாதந்தோறும் சுமார் 3 லட்சம் புக்கிங்குகளை கையாண்டு வருகிறது. 
 
லாபகரமான வளர்ச்சியுடன் கடந்த நிதியாண்டில் இந்நிறுவனம் ரூ.195 கோடி வருவாய் ஈட்டியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.  
 
