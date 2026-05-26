சுற்றுலா மட்டுமல்ல, ஸ்டார்ட் அப் மாநிலமாக மாறும் கோவா.. அழகிய கடற்கரைகளுடன் ஐடி வளாகங்கள்..!
சுற்றுலா பயணிகளின் சொர்க்க பூமியாகவும், அழகிய கடற்கரைகளுக்காவும் மட்டுமே உலகளவில் அறியப்பட்ட கோவா மாநிலம், தற்போது இந்தியாவின் மிக முக்கியமான 'வொர்க் ஃபிரம் எனிவேர்' எனப்படும் எங்குமிருந்தும் வேலை செய்யும் புதிய ஸ்டார்ட்அப் மையமாக தன்னை அதிவேகமாக உருமாற்றி வருகிறது.
பெரிய தகவல் தொழில்நுட்ப வளாகங்கள் மற்றும் பிரமாண்டமான குளோபல் கேபபிலிட்டி சென்டர்களை ஈர்க்க போட்டியிடும் பிற பெரிய மாநிலங்களை போலல்லாமல், கோவா முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு தனித்துவமான உத்தியை கையில் எடுத்துள்ளது.
டிஜிட்டல் நோமட்ஸ் எனப்படும் நாடோடி தொழில்நுட்பவியலாளர்கள், உள்ளடக்க உருவாக்குநர்கள், பிரத்யேக தொழில்நுட்ப ஸ்டார்ட்அப்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி சார்ந்த நிறுவனங்களுக்கு ஒரு உகந்த வாழ்விட தளமாக தன்னை கோவா முன்னிறுத்துகிறது.
இதுகுறித்து பெங்களூரு மற்றும் கோவாவை சேர்ந்த தொழிலதிபர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் கூறுகையில், "இந்தியாவின் சிறந்த திறமையாளர்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களை அதிக மன அழுத்தம் நிறைந்த பெருநகர சூழல்களில் வைப்பதை விட, கோவா போன்ற அமைதியான பகுதிகள் மிகச்சிறந்த வாழ்க்கைத் தரத்தை வழங்குகின்றன" என்கின்றனர்.
அதே சமயம், பெருநகரங்களுடன் ஒப்பிடும்போது, கோவாவில் உள்ள ஸ்டார்ட்அப்கள் ஏதேனும் ஒரு வேலையை தாமதப்படுத்தினால், அவர்கள் அங்கு ஓய்வெடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற தவறான பார்வையும் முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் நிலவுவது ஒரு சுவாரசியமான சவாலாகவே உள்ளது.
தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான புதிய தவெக அரசு பொறுப்பேற்று அதிவேகமாக மக்கள் நலப்பணிகளை முன்னெடுத்து வரும் நிலையில், இந்த புதிய நிர்வாகம் குறித்து பல்வேறு திரைத்துறையினரும், அரசியல் விமர்சகர்களும் தங்களது கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குநரும் நடிகருமான சமுத்திரக்கனி, தற்போதைய விஜய் அரசு குறித்து கூறியுள்ள கருத்துக்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.