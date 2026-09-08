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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 8 September 2026 (13:51 IST)

சிகரெட் புகையால் இந்தியாவில் அதிகரிக்கும் உயிரிழப்புகள்!.. ஆய்வில் அதிர்ச்சி...

smoking
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (13:54 IST)
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உலகமெங்கும் உள்ள பெரும்பாலான மக்களுக்கு புகை பிடிக்கும் பழக்கம் இருக்கிறது. இன்னும் சொல்லப் போனால் புகை பிடிக்கும் பழக்கம் அதிகரித்துக் கொண்டேதான் சொல்லுகிறது. ஏனெனில், தற்போதெல்லாம் சிறுவர்களுக்கும் போதைப் பழக்கம் இருக்கிறது. அதுவும் சமீப காலமாக இந்தியாவில் 15 வயது தொடாத சிறுவர்கள் கூட சிகரெட் பிடிப்பதை பார்க்க முடிகிறது.

இதன் காரணமாக சிகரெட் பழக்கம் இல்லாதவர்களாலும் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்.. எப்படியெனில் சிகரெட் புகைக்கும் நபரிடமிருந்து வெளியாகும் புகை அருகில் இருப்பவர்களையும் பாதிக்கிறது. இதன் காரணமாகவும் பலரும் உயிரிழக்கிறார்கள்..

இந்நிலையில்தான், இந்தியாவில் பிறர் உட்கொண்டு வெளியிடும் புகையை சுவாசிப்பதால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் 50 சதவீதம் அதிகரித்திருப்பதாக ஒரு ஆய்வில் தெரிய வந்திருக்கிறது. தி லான்செட் பப்ளிக் ஹெல்த் ஆய்வின்படி 2023ம் ஆண்டில் இந்தியாவில் மறைமுகப் புகைக்கு ஆளாகி 3,25,600 பேர் உயிரிழந்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. உலக அளவில் சீனாவுக்கு அடுத்தபடியாக மறைமுக புகையால் 44.4 கோடி இந்தியர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக அந்த ஆய்வில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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