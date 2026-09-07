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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Monday, 7 September 2026 (14:07 IST)

IUML எம்.எல்.ஏக்களை அடைத்து வைத்து மிரட்டியது யார்?.. அமைச்சர் ஷாஜகான் பகீர்!...

iuml
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (14:10 IST)
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2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியமைக்க மேலும் 8 எம்.எல்.ஏக்கள் தேவைப்பட்டபோது அந்த கட்சிக்கு கடைசி நேரத்தில் ஆதரவு கொடுத்தது இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி. இதற்காக அந்த கட்சியின் எம்.எல்.ஏ ஷாஜகானுக்கு முதல்வர் விஜய் அமைச்சர் பதவி கொடுத்திருக்கிறார்..

இந்நிலையில்தான், நேற்று ஒரு கூட்டத்தில் பேசிய ஐ.யூ.எம்.எல் கட்சியின் எம்.எல்.ஏ சையது குரூப் பாஷா ‘தவெகவை சேர்ந்த 2 பேர் என்னையும் ஷாஜகானையும் தேடி வந்து கோடிக்கணக்கில் பணத்தை காட்டி அமைச்சர் பதவி கொடுக்கிறோம்.. ஆதரவு கடிதத்தில் கையெழுத்து போடுங்கள் என கேட்டார்கள்..

அதேபோல் எந்த அமைச்சர் பதவி உங்களுக்கு வேண்டும் என்றும் கேட்டார்கள்.. ஆனால் நாங்கள் அதை நிராகரித்து விட்டோம் எனக் கூறியிருந்தார். இந்த விவகாரத்தை
திமுகவுடன் கையிலெடுத்து தவெகவை விமர்சனம் செய்து வருகிறது. இன்று காலை சட்டசபை நிகழ்வுக்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினும் இதுபற்றி பேசியிருந்தார்..

இந்நிலையில், இன்று சட்டசபையில் பேசிய அமைச்சர் ஷாஜகான் ‘முதல்வர் விஜய் தலைமையில் ஒரு நல்ல அரசு அமைந்திருக்கிறது.. அதற்கு நாங்கள் உறுதுணையாக இருக்கிறோம்.. எங்கள் மீது சேற்றை வாரி இறைக்காதீர்கள்.. மே 8ம் தேதி இரவு 10 மணிக்கு ஐ.யூ.எம்.எல் கட்சியின் இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களையும் ஹோட்டலில் அடைத்துவைத்து மிரட்டியது யார் யார் என்பதை வெளியே சொல்ல வேண்டி வரும்.. சில விஷயங்களை பேச முடியாது.. எங்களை பேச வைத்து விடாதீர்கள்’ என அவர் இன்று சட்டசபையில் பேசியிருக்கிறார்.. இதையடுத்து இது தொடர்பாக விசாரணை நடத்துவோம் என ஆதவ் அர்ஜுனா கூறியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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