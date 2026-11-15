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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Sunday, 15 November 2026 (16:54 IST)

அந்த இடத்தை ரஷ்யாவுக்கு கொடுத்துடுங்க!.. உக்ரைன் அதிபரிடம் சொன்ன அமெரிக்கா...

zelensky
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sun, 15 Nov 2026 (16:58 IST)
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கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஒன்றான உக்கரைனுக்கும், ரஷ்யாவுக்கும் இடையே கடந்த நான்கரை வருடங்களுக்கு மேல் போர் நடந்து வருகிறது. ரஷ்யாவின் தாக்குதலில் உக்ரைனின் பல பகுதிகளில் சேதமடைந்துவிட்டது. போரை நிறுத்த அமெரிக்க எடுத்த முயற்சிகளும் பலனளிக்கவில்லை.

சமீபத்தில் உக்ரைனுக்கும், ரஷ்யாவுக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தை மூலம் உடன்பாட்டை கொண்டு வர அமெரிக்கா முயற்சி செய்து கடந்த 10 மற்றும் 11ம் தேதிகளில் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்சின் அபுதாபியில் முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது..

இந்நிலையில் கிழக்கு உக்ரைனில் உள்ள டான்பாஸ் பிராந்தியத்தை ரஷ்யாவிடம் விட்டுக் கொடுக்க  அமெரிக்க பரிந்துரை செய்துள்ளது. இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த உக்ரைன் அதிபர்ர் ஜெலென்ஸ்கி ‘NATO - வில் உக்ரைன் இணைவதற்கு ஈடாக இப்படி ஒரு யோசனையை முன்வைக்கப்படுவது இதுவே முதல்முறை. இதனால் பாதுகாப்பு நிதி உதவி கிடைக்குமெனில் நாட்டு மக்களிடம் பொதுவாக பொது வாக்கெடுப்பு நடத்தி முடிவெடுப்பேன்’ என தெரிவித்திருக்கிறார்..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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